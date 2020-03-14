AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı-2 - Son Dakika

AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı-2

6 saat önce

AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı-2.

AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı-2

AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı-2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:42 Kaynak: DHA
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