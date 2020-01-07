AK Parti Genel Merkezinden Başkan Kocaispir'e tam not - Son Dakika
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AK Parti Genel Merkezinden Başkan Kocaispir'e tam not

17 dakika önce

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür ederek, "Genel merkez olarak belediye başkanımıza bu güne kadar her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Merkezinden Başkan Kocaispir'e tam not, System.String[]

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e teşekkür ederek, "Genel merkez olarak belediye başkanımıza bu güne kadar her türlü desteği verdik ve vermeye devam edeceğiz" dedi.


Beraberinde AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan ile birlikte Yüreğir Belediyesi'ni ziyaret eden Mahmut Kaçar, meclis üyeleri ve Başkan Kocaispir'le istişare toplantısı yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Toplantıda Başkan Kocaispir'in ekibiyle birlikte büyük bir çaba ortaya koyduğunu bizatihi müşahede ettiklerini dile getiren Kaçar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda sorumluluk alanımızdaki belediyeleri ziyaret ediyoruz. Bu kapsamda Yüreğir'deyiz. Belediye başkanımızın Yüreğir ile ilgili projelerinin hayata geçirilmesi noktasında istişare etme imkanımız oldu. Belediye başkanımızın nezdinde tüm belediye meclis üyelerini ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Çalışkanlığı, vizyonu ve mütevaziliği ile ortaya koyduğu projelerinden dolayı belediye başkanımız Fatih Mehmet Kocaispir'e bir kez daha teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimleri öncesi vatandaşlarımıza neyi söz verdiysek bunların tamamlanıp hayata geçirilmesi, bunların üzerine 'neyi yapabiliriz'in hazırlığı ve çalışması içerisinde olan bir belediye başkanıyla karşılaştık. Hizmet noktasında, sosyal belediyecilikte, gönül belediyeciliğinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da en iyi örneklerini insanımıza vermeye devam edeceğinden şüphemiz yoktur" dedi.


AK Parti olarak hizmet belediyeciliğinde, sosyal belediyecilikte, gönül belediyeciliğinde marka olan bir siyasi hareket olduklarını dile getiren Kaçar, "Bizim vatandaşlarımızla Cumhurbaşkanımızın nezdinde sarsılmaz bir güven ilişkimiz vardır. O yüzden bu güne kadar girdiğimiz bütün seçimlerden oyumuzu artırarak çıktık. Genel merkez olarak belediye başkanımızın vermiş olduğu bütün sözleri bugüne kadar destekledik ve desteklemeye devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.


Kaçar, daha sonra kına konağı, kültür merkezi, millet bahçesi ve kültürevlerinde incelemelerde bulundu.


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ise AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mahmut Kaçar'ı belediyede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Tevazu ve samimiyetle görevimizi sürdürüyoruz. Her ne kadar bir siyasi partiden seçilmiş olsam da hiç bir ayrım yapmadan bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet götürüyoruz. 'Halka hizmet, Hakka hizmet' anlayışıyla çalışıyoruz" dedi. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Mahmut Kaçar, AK Parti, Yüreğir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
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