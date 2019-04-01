Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Ankara'da Seçim Sonuçlarında Usulsüzlükler Tespit Ettik....

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Ankara'da Seçim Sonuçlarında Usulsüzlükler Tespit Ettik....

37 dakika önce

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Ankara'da seçim sonuçlarında usulsüzlükler tespit ettik. Ankara ve İstanbul için itirazlarımızı yapacağız"ANKARA(İHA)- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: " Ankara'da seçim sonuçlarında usulsüzlükler tespit ettik. Ankara ve İstanbul için itirazlarımızı yapacağız"

ANKARA(İHA)- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:15 Kaynak: İHA

İstanbul, Fatih Şahin, AK Parti, Ankara, Politika
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