AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Ankara'da Seçim Sonuçlarında Usulsüzlükler Tespit Ettik....
37 dakika önce
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: "Ankara'da seçim sonuçlarında usulsüzlükler tespit ettik. Ankara ve İstanbul için itirazlarımızı yapacağız"ANKARA(İHA)- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.
AK Parti
Genel Sekreteri Fatih Şahin
: " Ankara
'da seçim sonuçlarında usulsüzlükler tespit ettik. Ankara ve İstanbul
için itirazlarımızı yapacağız"
ANKARA(İHA)- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, seçim sonuçlarına dair açıklamalarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:15 Kaynak: İHA
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