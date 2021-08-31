Üye Girişi
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti Açıklaması

31.08.2021 20:42
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, dünyayla mukayese edildiğinde orman yangınlarına çok hızlı bir şekilde müdahale edildiğini bildirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, dünyayla mukayese edildiğinde orman yangınlarına çok hızlı bir şekilde müdahale edildiğini bildirdi.

Şahin, beraberindeki heyetle, Bodrum'un Dereköy, Mazı ve Gökpınar mahallelerini ziyaret ederek yanan ormanlık alanları inceledi, mahalle sakinleriyle sohbet edip taleplerini dinledi.

Gökpınar Mahallesi'nde gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, Antalya ve Muğla'da yangın afeti yaşandığını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının önce kontrol altına alındığını sonrasında ise yaraların sarılması için çaba gösterildiğini söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in dışında can kaybı yaşanmadığını anlatan Şahin, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Şahin kardeşimiz o fedakarlığıyla tüm Türkiye'nin ismini bildiği bir kardeşimiz. Yangın söndürme çalışmaları esnasında yaralananlar da oldu. Onlara da acil şifalar diliyorum." dedi.

Güney bölgelerinin böylesine büyük bir orman yangını felaketleriyle uğraşırken kuzey illerinin de sel felaketiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Şahin, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de büyük sel felaketleri yaşandığını ifade etti.

Nerede nasıl bir sıkıntı, felaket varsa devletin ilk andan itibaren hep felaket bölgelerinde olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Bakanlarımız, devlet kurumlarımız, gönüllü vatandaşlarımız, yangının söndürülmesi için seferber oldu. Gerçekten de dünyayla mukayese ettiğimizde çok hızlı bir şekilde bu yangınlara müdahale ettik. Günlerce, haftalarca, aylarca süren yangınlar yaşadık ama biz bu konuda birikmiş bir güce sahibiz. Tabii ki bir tek ağacın yanması bile bizim canımızı yakar ama felaketin boyutunun büyümemesi için de devletimiz seferber oldu. Bakanlarımız tabiri caizse buraya yerleşti ve bütün çalışmaları yakından takip etti. Cumhurbaşkanımız geldi ve yine gelecek. Yaraların hızla sarılması için hep birlikte seferber olduk. Devlet, millet el ele verdi. Bu felaketi atlatmak için seferber oldu. Felaketin boyutunu buralarda sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Yaraları hızlıca sardık. Bundan sonra tekrar bu felaketleri yaşamamak, bunları istişare etmek ve vatandaşlarımızı dinlemek için buradayız. İnşallah Rabbim böyle büyük felaketten hepimizi korusun."

Şahin, bütün zararları telafi edebilecek güce sahip bir devletin, her zaman milletinin hizmetkarı olan bir devletin olduğunu dile getirdi.

Programa, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel ile Şevki Şar ve partililer de katıldı.

Şahin ve beraberindekiler yarın da Milas ilçesindeki yangından zarar gören mahalleri ziyaret edecek.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti Açıklaması
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti Açıklaması
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti Açıklaması

Fatih Şahin, AK Parti, Yangın, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinnet getiren imam, dere kenarına götürdüğü çocuklarının kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş 20:41 Cinnet getiren imam, dere kenarına götürdüğü çocuklarının kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi 20:32 Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak 19:43 Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak
Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü 18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu 18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi 18:27 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi
Lunaparkta bindiği 17:58 Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti 21 yaşındaki genç, 17:14 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı

Son Dakika Haberleri
18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü
18:48 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
18:26 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi
18:15 Süper Lig'de ayrılık! Teknik adam Ünal Karaman, Göztepe'den ayrıldı
18:11 Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti
18:10 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı
18:09 Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı
18:05 2 milyon 600 bin takipçisi bulunan instagram fenomeni Mercedes Morr, evinde ölü bulundu
18:03 Cem Uzan, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve üyelere hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
Hakkı Bulut, hem müziğini izinsiz kullanan hem de telefonlara çıkmayan Reynmen'e dava açıyor Hakkı Bulut, hem müziğini izinsiz kullanan hem de telefonlara çıkmayan Reynmen'e dava açıyor         
20:53
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor         
20:10
Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek         
19:15
2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti         
18:57
Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi         
18:36
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı         
18:11
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: Çankırı Valisi Abdullah Ayaz: "Son 1 haftada kentte koronavirüsten 12 kişi vefat etti         
17:40
Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı         
17:04
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya övgü dolu sözler: Programınız, sosyal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden biri         
15:55
MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı         
15:52
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı Dereden gelen kötü kokulara vantilatörlü önlemde yaramadı         
15:06
Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş Son dakika... Eşini leğende boğan cani koca tutuklandı! İlk sorgusunda, sık sık kavga ettiklerini söylemiş         
14:06
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 21:12:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Bodrum'da yangından zarar gören mahalleleri ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement