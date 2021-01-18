AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Elazığ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Biz hizmet siyaseti üretmeye devam ederken muhalefet partilerine bakıyoruz, onlar da boş konuşmaya devam ediyorlar. Parti olarak ülkemizin dört bir köşesinde 19 yıl önce hangi aşk, inanç ve düsturla yola çıkmışsak bugün de ilk günkü aşk ve heyecanla ülkemize ve şehirlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı, Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Elazığ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Şahin, Elazığ'ın partilerinin bu kutlu yürüyüşünde hiçbir zaman yalnız bırakmadığını, geride bıraktıkları tüm seçimlerde her zaman AK Parti'nin en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

Elazığlıların yanında ve hizmetkarı olduklarını, 18 yılda eski parayla 17 katrilyonun üzerinde yatırım ve hizmet sağladıklarını kaydeden Şahin, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'ı da hastanelerle, yollarla, köprülerle, barajlarla ve daha nice güzel hizmetlerle donattıklarını belirtti.

Geçen yıl Elazığ'ın bir deprem felaketi yaşadığını, depremin ilk anından itibaren hükümetin harekete geçtiğini anımsatan Şahin, depremin yaralarını sarmak için seferber olduklarını, tüm ilgili kurum ve kuruluşların büyük bir özveri ve yüksek bir koordinasyonla görevlerini yerine getirdiğini, getirmeye de devam ettiğini aktardı.

Şahin, şöyle konuştu:

"Depremden yaklaşık bir yıl sonra CHP heyeti neredeyse bir turistik gezi, elini kolunu sallayarak Elazığ'a geldiler. Siz hangi yüzle Elazığ'a geliyorsunuz? Deprem olmuş üzerinden bir yıl geçmiş, yaralar sarılmış, eksikler giderilmiş, siz elinizi kolunuzu sallayarak Elazığ'a geliyorsunuz. Tabi yüzsüzlükleri bununla da sınırlı kalmıyor. Hiç utanmadan sıkılmadan kıymetli Elazığlı milletvekillerimizle ilgili olarak yakışıksız ifadeler kullanıyorlar. Ne yaptıklarını bilmedikleri gibi ne konuştuklarından da haberleri yok. Elazığ'ın aziz insanları gakkoşlarımız bugüne kadar her seçimde onların kulaklarını çekti, bunların haberleri yok. Bugüne kadar akıllanmadılar bundan sonra da akıllanırlar mı bilmiyoruz. Şunu çok iyi biliyoruz ki 2023 yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde Elazığlı kardeşlerimiz bir kez daha çok güçlü bir şekilde bunların kulaklarını çekecektir."

Depremden sonra 450 milyon liranın üzerinde bir destek sağladıklarını, evini kaybedenleri, çiftçileri ve tüccarı asla yalnız bırakmadıklarını bildiren Şahin, çadırların kurulmasından giyim, kuşam, yeme, içme, barınma, battaniye ve her türlü desteği sağladıklarını bildirdi.

Hatta büyük ve küçükbaş hayvan ile bu hayvanlar için yem ve barınak dahi temin ettiklerine dikkati çeken Şahin, depremin hemen ardından büyük bir kentsel dönüşüm projesini hayata geçirdiklerini, depremzedeler için proje bedeli 5 milyar lirayı bulan 20 bin 118 konutun inşasına hemen başladıklarını ifade etti.

Bu ayın sonunda 8 bin konutu hak sahiplerine teslim edeceklerini, haziran ve temmuz aylarında da bütün konutları hak sahiplerine teslim etmiş olacaklarını belirten Şahin, bütün bu çalışmaları Elazığlıların iradeleri çerçevesinde gerçekleştirdiklerini anlattı.

Milletin hizmetkar olmak için bu kutlu yolculuğa çıkmış, ülkeye ve Elazığ'a eser kazandırmak için siyaset yapan bir parti olduklarına işaret eden Şahin, "Biz hizmet siyaseti üretmeye devam ederken muhalefet partilerine bakıyoruz, onlar da boş konuşmaya devam ediyorlar. Parti olarak ülkemizin dört bir köşesinde 19 yıl önce hangi aşk, inanç ve düsturla yola çıkmışsak bugün de ilk günkü aşk ve heyecanla ülkemize ve şehirlerimize hizmet etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Kongreler vesilesiyle ülkenin dört bir yanını gezdiklerini, şehir ve ilçelerde bu salondaki gibi gözleri memleket sevdasıyla ışıl ışıl parlayan teşkilat mensuplarını gördüklerini aktaran Şahin, bu salona baktığında ülkenin geleceği için birbirine kenetlenmiş dava arkadaşlarını gördüğünü dile getirdi.

Mesele memleket olunca taşın altına elini değil yüreğini koyan ak kadınlar ve gençler, davasına, milletine, ülkeye sadakatle bağlı ak kadrolar gördüğünü ifade eden Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geride bıraktığımız 18 yıllık iktidar döneminde hangi alana bakarsak bakalım birçok alanda sessiz devrimler gerçekleştirdiğimizi fersah fersah mesafeler katettiğimizi görüyoruz. Tarımda, sanayide, teknolojide, ekonomide, demokraside, insan haklarında, ulaşımda ve daha birçok alanda ülkemizi teslim aldığımız noktadan çok daha ilerilere taşıdığımızı görüyoruz. Ülkemizi büyütmek, geliştirmek, kalkındırmak, ekmeğimizi daha da büyütmek ve rahatça paylaşmak için çalışırken birilerinin ayağımıza prangalar vurmaya çalıştıklarına şahit olduk. İşte bir taraftan hizmet üretmeye çalışırken bir taraftan da statükoyu ortadan kaldırmaya ayağımıza vurulmak istenen prangaları ortadan kaldırmayı ve her alanda büyük dönüşümlere, reformlara imza atmanın derdinde ve gayreti içerisinde olduk. Türkiye bugün sahada güçlü ve masada sözü dinlenen bir ülkeyse işte bu geride bıraktığımız 19 yılda siz değerli dava arkadaşlarımızın imza atmış olduğu fedakarca ve cefakarca çalışmalar sayesinde olmuştur."

Bugün dünyanın bir dönüşüm ve değişimin arifesinde olduğunu anlatan Şahin, "2. Dünya Savaşıyla birlikte kurulan sistemin artık imdat alarmları verdiğini görüyoruz. Dünya bu yeni dönüşüm ve değişimin arifesindeyken biz de çok daha fazla çalışmanın gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalarımızı hızlandırarak, bu değişim ve dönüşüme hazırlıklı olmalıyız. Zamanın ruhuna uygun adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kongreye, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, Zülfü Tolga Ağar, ilçelerin belediye başkanları ile parti teşkilatları katıldı.