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AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 15:28

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şahin, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafını seçen Şahin, "2021 yılı gerçekten zor bir yıl oldu, ülkemiz için ve bütün dünya için. Ciğerlerimizin yandığı bir anı fotoğraflayan bu kare, gerçekten de bu yaşanan acıları tüm çıplaklığıyla yansıtan karelerden birisi." diye konuştu.

Şahin, yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunay'ın Güzelliği" başlıklı fotoğrafından yana oyunu kullanarak, "Yaşam kategorisinde de oyumu Dolunayın Güzelliği isimli çalışmaya vermek istiyorum. Ankara Kalesi, dolunay ve ay yıldızlı al bayrağımız çok güzel bir kompozisyon oluşturmuş. Çok güzel bir kare." dedi.

Spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğrafına oy veren Şahin, "Spor kategorisinde de Şampiyon Mete Gazoz karesine oyumu kullanmak istiyorum, Mete'nin başarıları daim olsun inşallah. Çok güzel bir gelecek onu bekliyor diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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Anadolu Ajansı, Mahmut Serdar, Fatih Şahin, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
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