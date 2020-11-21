AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Afyonkarahisar 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Afyonkarahisar 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

21.11.2020 17:17
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Afyonkarahisar 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Bir CHP'li milletvekili çıkıp HDP ile bir anayasa çalışması hazırlığı içerisinde olduklarını ifade edince hemen yalanlama, inkar etme yoluna gittiler.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Bir CHP'li milletvekili çıkıp HDP ile bir anayasa çalışması hazırlığı içerisinde olduklarını ifade edince hemen yalanlama, inkar etme yoluna gittiler. Halbuki geçtiğimiz yıl içerisinde örtülü olarak da olsa bunu kabul etmişler, itiraf etmişlerdi." dedi.

Şahin, partisinin Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda düzenlenen Afyonkarahisar 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, reform süreçlerinin dinamik süreçler olduğunu söyledi. Reform süreçlerinin birbirlerini tamamlayan, tetikleyen canlı ve etkin süreçler olduğunu belirten Şahin, "AK Parti reformist bir partidir. AK Parti ortaya çıkan ihtiyaçlar ve değişen şartlar karşısında kendini ve hedeflerini sürekli yenileyen, güncelleyen bir partidir." ifadesini kullandı.

Ekonomide, demokraside ve hukukta gerçekleştirecekleri yeni reformların ülkeyi yeni döneme hazırlayacağını aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Yeni dönemin içerisinde 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, adından çok daha fazla söz ettiren, varlığını hissettiren bir ülke olacaktır. Yatırım ortamını iyileştirmenin, büyüme ve kalkınmayı sürekli kılmanın, refahı ve istikrarı artırmanın yolu hiç şüphesiz ki hukuk devleti ilkesini güçlendirmekten hak ve özgürlük alanlarını koruyup daha da geliştirmekten, yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı ve şeffaflığını artırmaktan, yargısal süreçleri basitleştirip adalete erişimi, daha da kolaylaştırmaktan geçmektedir. Bunun için öncekileri tamamlayan ve yapacağımız daha sonraki çalışmaları da tetikleyecek olan yeni bir atılım ve reform döneminin arifesinde bulunuyoruz."

Bunun için bu adımları bütçe görüşmelerinden sonra yeni reform paketleri halinde TBMM'ye taşıyacaklarını anımsatan Şahin, "İdari alanda yapılması gerekenleri de hükümetlerimiz gerçekleştirecekler. Bizler ülkemiz, Afyonkarahisar için var gücümüzle çalışırken muhalefetin içerisine düştüğü durumu hep birlikte görüyoruz şahit oluyoruz." diye konuştu.

"Milletimiz tepki gösterince geri adım attılar"

"Biz hizmet üretmeye devam ederken bir taraftan da tabii gözümüzün ucuyla muhalefet ne yapıyor diye onlara da bakıyoruz." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Onların şu anda anayasa tartışmaları altında ezildiklerine şahit oluyoruz. Bir CHP'li milletvekili çıkıp HDP ile bir anayasa çalışması hazırlığı içerisinde olduklarını ifade edince hemen yalanlama, inkar etme yoluna gittiler. Halbuki geçtiğimiz yıl içerisinde örtülü olarak da olsa bunu kabul etmişler, itiraf etmişlerdi. Şimdi milletimiz tepki gösterince geri adım attılar."

Kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla partililere hitap etti.

Kongreye, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ilçe ve belde belediye başkanları, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, delegeler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Anayasa, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Afyonkarahisar 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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