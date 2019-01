AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ak Parti, 81 Vilayetiyle 81 Milyonun Partisidir"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin , "AK Parti, muhafazakar demokrat siyaset kimliğe sahip olan, insanı merkeze alan hizmet odaklı bir siyasi partidir. Bizim tek bir derdimiz var, aziz milletimize hizmet etmek." dedi.Şahin, AK Parti Yozgat il, ilçe ve belde belediye başkan adayı tanıtım toplantısında katıldı. Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Şahin, AK Parti'nin yüce Allah'ın inayetiyle daha sonra da aziz milletin desteği ve duası ile çıktığı kutlu yolda şimdi de yeni bir zafere imza atmak için kolları sıvadığını söyledi.Yerel seçimlere kısa süre kaldığını ifade eden Şahin, her bir günün, saatin en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini anlattı. Şahin, AK Parti'nin bu seçimde bir yeniliğe imza attığını belirterek "Bu yenilik, çevreye ve insana duyarlı seçim kampanyasıdır. Artık bundan sonra AK Parti olarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini geride bırakıyoruz." dedi.AK Parti'nin kutlu yürüyüşüne milletin refahı ve huzurunu artırmak için çıktığını vurgulayan Şahin, "AK Parti, muhafazakar demokrat siyaset kimliğe sahip olan insanı merkeze alan hizmet odaklı bir siyasi partidir. Bizim tek bir derdimiz var, aziz milletimize hizmet etmek. AK Parti, herhangi bir ideolojinin, ismin, bölgenin, zümrenin partisi değildir. AK Parti doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle 81 vilayetiyle 81 milyonun partisidir." diye konuştu. CHP 'yi eleştiren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Karşımızda bir anlayış, bir zihniyet var. Geride bıraktığımız 16 yılda elde etmiş olduğumuz ekonomik kazanımlara, demokratik kazanımlara göz dikmiş olan bir anlayış var. Bu anlayış, tek parti anlayışıdır. Bu zihniyet Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetidir. Bu zihniyetin temsilcilerine bir bakın, onlar hala utanmadan, sıkılmadan gazete köşelerinde, gittikleri mekanlarda hanımefendi kardeşlerimizin başörtüsüne dil uzatacak kadar alçalmaya devam ediyorlar. İşte bu zihniyet milletimizin diniyle, mukaddesatıyla, inancıyla kavgalı bir zihniyet. Rabb'im bunlara fırsat vermesin, bunlara geçit vermemek de bizlerin elinde. Bu durumda bizlere düşen uyanık olmak, iri olmak, diri olmak, bir ve beraber olmak."Şahin, muhalefetin bugünlerde bazı ekonomik veriler üzerinden de çarpıtmalarda bulunduğunu anlatarak şunları söyledi:"Enflasyon rakamları konusunda yalan söylüyorlar. Allah'tan istatistik diye bir bilim var da bunların yalanlarını yüzlerine çarpıyoruz. Bizden önce 14 yılın enflasyon ortalaması yüzde 70'dir, bizim dönemimizde 16 yılın ortalaması yüzde 9,54'tür, her şey ortada. İnşallah ekonomi alanında, enflasyonla mücadelemiz, işsizlikle mücadelemiz devam edecek. Bugüne kadar teşkilatımızda görev yapmış bütün dava arkadaşlarıma, şahsım, genel başkanımız ve partimiz adına teşekkür ediyorum."AK Parti Yozgat Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın "Yozgat'a sevdalıyım, Yozgat da bize sevdalı" sözünü hatırlatarak şöyle konuştu:"Tayyip Bey olmasaydı, Yozgat'a sevdası olmasaydı Bozok Havaalanı'nı Yozgat'a kimse yaptıramazdı. Onun sayesinde talimatlarıyla oldu, Yozgat'ta ne varsa onun iradesinde oldu. Onun için değerli hemşehrilerim Yozgat'ın sahip olduğu bu güzelliklerin bundan sonra da devamı için siyasal gücümüzü bölmeyelim. Birilerinin öfkesine, had bildirme gayretlerine pabuç bırakmayalım, bir olalım beraber olalım." dedi.AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer de seçimlerde gece gündüz demeden çalışacaklarını söyledi.Konuşmaların ardından daha önce açıklanan Yozgat Belediye Başkan adayı Celal Köse ve 13 ilçe belediye başkan adayı ile 22 belde belediye başkan adayları tanıtıldı.