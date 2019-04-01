AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Ankara'da Sandıkların Birçoğunda Tespit Ettikleri Geçersiz Oylara...
1 saat önce
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Ankara'da sandıkların birçoğunda tespit ettikleri geçersiz oylara ve usulsüzlüklere itiraz edeceklerini bildirdi.
AK Parti
Genel Sekreteri Şahin, Ankara
'da sandıkların birçoğunda tespit ettikleri geçersiz oylara ve usulsüzlüklere itiraz edeceklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:06 Kaynak: AA
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