Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Ankara'da Sandıkların Birçoğunda Tespit Ettikleri Geçersiz Oylara...

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Ankara'da Sandıkların Birçoğunda Tespit Ettikleri Geçersiz Oylara...

1 saat önce

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Ankara'da sandıkların birçoğunda tespit ettikleri geçersiz oylara ve usulsüzlüklere itiraz edeceklerini bildirdi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Ankara'da Sandıkların Birçoğunda Tespit Ettikleri Geçersiz Oylara..., System.String[]
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Ankara'da sandıkların birçoğunda tespit ettikleri geçersiz oylara ve usulsüzlüklere itiraz edeceklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:06 Kaynak: AA

AK Parti, Ankara, Politika
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