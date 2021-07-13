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AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ankara sadece diplomatik bir başkent değil" - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Ankara sadece diplomatik bir başkent değil"

13.07.2021 00:57
AK Parti Genel Sekreteri Şahin:

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'nın sadece diplomatik bir başkent olmadığını belirterek, "Ankara aynı zamanda sanayinin de, üretiminde, ihracatında, istihdamında ülkemizdeki ve dünyadaki en önemli merkezlerinden bir tanesi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'nın sadece diplomatik bir başkent olmadığını belirterek, "Ankara aynı zamanda sanayinin de, üretiminde, ihracatında, istihdamında ülkemizdeki ve dünyadaki en önemli merkezlerinden bir tanesi. İşte Ankara'nın bu sanayi şehri olma hüviyetini daha da güçlendirecek bu proje inşallah en kısa zaman içerisinde hayata geçecektir" dedi.

Ankara Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İnşaatının temeli atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın temelini attığı programa AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekilleri ve Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

Törende konuşan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Elmadağ Mobilyacılar Organize Sanayi Bölgesinin üreticilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ankara ve Elmadağ'ın üretimine, sanayisine, istihdamına, ihracatına çok önemli katkı sağlayacak projenin heyecan verici olduğunu vurgulayan Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ankara'nın sadece diplomatik bir başkent olmadığını ifade eden Şahin, "Ankara aynı zamanda sanayinin de, üretiminde, ihracatında, istihdamında ülkemizdeki ve dünyadaki en önemli merkezlerinden bir tanesi. İşte Ankara'nın bu sanayi şehri olma hüviyetini daha da güçlendirecek bu proje inşallah en kısa zaman içerisinde hayata geçecektir." dedi.

"Devletimiz 661 milyar liralık bir bütçeyi esnafımız, tüccarımız, vatandaşlarımız için ayırdı"

Bütün dünya ve Türkiye'nin son bir buçuk yıldır salgınla bir mücadele içerisinde olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bu mücadele doğrultusunda hükümetimiz çok önemli tedbirler aldı, hayata geçirdi. Bu salgının olumsuz etkilerinin vatandaşımıza, üreticimize, sanayicimize esnafımıza en az şekilde temas etmesi için var gücünü kullandı. Devletimiz bu uğurda 661 milyar liralık bir bütçeyi esnafımız, tüccarımız, vatandaşlarımız için ayırdı ve onların hizmetine sundu."

Salgını geride bırakmak için bir aşılama seferberliği içerisinde olunduğunu kaydeden Şahin," Ülkemizdeki aşılama sayısı 60 milyona yaklaştı. Ankara'mızda da yaklaşık beş milyon doz aşı yapıldı. Aldığımız tedbirlerle ve bu aşılama seferberliği ile inşallah bu salgının olumsuz etkilerini en kısa zaman içerisinde geride bırakmayı hedefliyoruz. Bu tedbirlerle bu aşılama seferberliği ile inşallah temmuz ayının sonuna kadar ihtiyaç duyulan orana ulaşıp toplumsal bağışıklığımızı kazanıp bu salgını artık gündelik hayatımızın dışına itmeyi yürekten temenni ediyoruz" dedi.

Şahin," Şimdi daha fazla işimize sarılma zamanı, şimdi daha fazla üretme zamanı, daha fazla istihdam oluşturma zamanı, daha fazla ihracat zamanı. İnşallah bu salgının ekonomimiz üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek için, gidermek için hep beraber el ele vereceğiz, yürek yüreğe vereceğiz ve bir sıçrama oluşturacağız" diye konuştu.

"Bu salgın döneminde dahi dünyada büyüyen iki ülkeden birisinin Türkiye olması çok önemli" diyen Şahin, "Bunda da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'nin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinesinin ve tabii ki esnafımız, sanatkarımız söz konusu olduğunda Sanayii ve Teknoloji Bakanımızın vermiş olduğu mücadele, fedakarane çalışma çok önemli, çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

Temel atma törenine, AK Parti Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan, Zeynep Yıldız, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı katıldı.

AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, temel atma töreninin ardından AK Parti Elmadağ İlçe Başkanlığında teşkilatla buluştu, esnaf ziyaretinde bulundu. - ANKARA

Fatih Şahin, AK Parti, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Sekreteri Şahin: 'Ankara sadece diplomatik bir başkent değil' - Son Dakika


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