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AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a "ödül" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a "ödül" eleştirisi Açıklaması

14.09.2021 23:47
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "İşin özü, sosyal medyada yaşayan, Ankara'nın asıl sorunları ve gerçeklerle bağını koparan CHP'li Mansur Yavaş, yine iş ve icraat üretmek yerine PR'a harcanan mesailerle ve paralarla, kendisinin çalıp oynadığı bir gündemle Ankara'yı meşgul ediyor.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "İşin özü, sosyal medyada yaşayan, Ankara'nın asıl sorunları ve gerçeklerle bağını koparan CHP'li Mansur Yavaş, yine iş ve icraat üretmek yerine PR'a harcanan mesailerle ve paralarla, kendisinin çalıp oynadığı bir gündemle Ankara'yı meşgul ediyor." ifadesini kullandı.

Şahin, sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a verilen "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CHP'li Mansur Yavaş dünden beri bir ödül muhabbeti çevirip duruyor. Biraz araştıralım da neymiş bu meselenin aslı diye bir bakalım dedik." ifadesini kullanan Şahin, ödülü verenlerin "World Mayor" adlı, iki yılda bir belediye başkanlarını ödüllendiren bir oluşum olduğunu belirtti.

Ödülün web sitesinin "worldmayor.com" olduğunu aktaran Şahin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arkasında 'City Mayors' adlı bir vakıf var. Öncelikle ödül için toplamda 32 belediye başkanını listeye aldıklarını söyleyelim. Bunlardan 12'si finalist olarak belirlenmiş, 2'si ise ödülü kazanmış. Yukarıdaki linkte de görüleceği gibi Mansur Yavaş bu 2 kişiden biri değil. Ödül Rotterdam ve Grigny başkanlarına verilmiş. Yani 12 finalistten sadece 2'si esas ödülü kazanmış, kalan 10 belediye başkanının ise 7'sine ekstra ödüller vermişler. Tabiri caiz ise bu kurum önüne gelene ödül dağıtmış. Muhtemelen mutlu olsunlar diye. Dünden beri görülen o ki bu epey de başarılı olmuş. Verilen ekstra ödüllere de 'jüri ödülü', 'sürdürülebilirlik ödülü', 'gelecek ödülü' gibi isimler vermişler. Mansur Yavaş da bunlardan birini almış."

Şahin, jüri ödülünü alan ismin ise Suriye'de Rakka bölgesini işgal etmiş olan terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Rakka belediye başkanı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Oluşumun ve arkasındaki vakfın içinde yer alan isimlere bakıldığında pek de muteber şahıslar olmadıkları, Facebook ve Twitter hesaplarında ise esas ödülü alan isimlere dair paylaşımların en fazla 1-2 beğeni/retweet aldığı (hatta hiç almadığı) görülüyor. İşin özü, sosyal medyada yaşayan, Ankara'nın asıl sorunları ve gerçeklerle bağını koparan CHP'li Mansur Yavaş, yine iş ve icraat üretmek yerine PR'a harcanan mesailerle ve paralarla, kendisinin çalıp oynadığı bir gündemle Ankara'yı meşgul ediyor. Hizmete para yok ama PR'a var."

Mansur Yavaş, AK Parti, Ankara, PR, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a 'ödül' eleştirisi Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a "ödül" eleştirisi Açıklaması - Son Dakika
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