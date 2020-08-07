AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Başkan Arı'ya ziyaret - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Belediyede yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Genel Sekreteri Şahin, beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Bölükbaşı ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile Başkan Arı'yı ziyaret etti.

Kentte yürüttükleri çalışmalarla ilgili Şahin'e bilgi aktaran Başkan Arı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Kentin daha modern bir yapıya bürünmesi amacıyla hayata geçirilen projeleri ve hedefleri anlatan Arı, şunları kaydetti:

"Milletin bize verdiği görevi hakkıyla yerine getirmek için çaba gösteriyoruz. Şehrimizin en büyük problemlerinden biri olan altyapı konusunda ciddi adımlar attık. Tüm hızımızla bu çalışmaları sürdürürken şehrin kaderini değiştireceğine inandığımız kale bölgemizdeki Kayaşehir'i kısa sürede turizme kazandırarak önemli bir adım attık. Eğitimden spora, turizmden çevreye daha gerçekleştireceğimiz birçok önemli projemiz var. Halkımıza verdiğimiz tüm sözleri birer birer hayata geçiriyoruz."

AK Parti Genel Sekreteri Şahin de Nevşehir Belediyesinin son dönemde yaptığı atılım ve çalışmaların örnek teşkil ettiğini ifade ederek, gerçekleştirilen hizmetler nedeniyle Başkan Rasim Arı'ya teşekkür etti.