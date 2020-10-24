AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den CHP'ye erken seçim eleştirisi - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den CHP'ye erken seçim eleştirisi

24.10.2020 17:59
AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den CHP'ye erken seçim eleştirisi, System.String[]

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, gündemlerinde erken seçim olmadığını belirterek, "Siz bakmayın CHP liderinin erken seçim istediğine. Daha 3 ay önce, 'kimsenin erken seçim istediği yok' diyordu.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, gündemlerinde erken seçim olmadığını belirterek, "Siz bakmayın CHP liderinin erken seçim istediğine. Daha 3 ay önce, 'kimsenin erken seçim istediği yok' diyordu. Ne oldu? Kulağına kim ne fısıldadı? Ne tür bir görüşmeler gerçekleştirdi bilmiyoruz." dedi.

AK Parti Çubuk İlçe 7. Olağan Kongresi'nde partililere hitap eden Şahin, geleceğin güçlü Türkiye'sini, yarınlarını, daha adil ve müreffeh dünyasını hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.

İnsanlığın bütün buhran dönemlerinde Anadolu'nun her zaman inşa edici bir güç olduğunu dile getiren Şahin, "18 yıldır bu uğurda çalışıyoruz. AK Partiyle birlikte söndürülmeye çalışan Anadolu ateşi yeniden harlandı. Ülkemizin, milletimizin ve insanlarımızın potansiyelinin tekrar farkına vardık. Bizi köklerimizden, tarihimizden kopartmaya çalışanlara karşı esaslı bir duruş sergiledik. Düzenleri yıkılanlar, oyunları bozulanlar ne yaparlarsa yapsınlar nafile, başaramayacaklar, bizi yolumuzdan döndüremeyecekler." diye konuştu.

Ülkenin kangren haline gelen birçok sorununu çözdüklerini hatırlatan Şahin, "Demokrasiden, cumhuriyetten, halktan dem vurup vesayetten yana yer alanlara karşı güçlü bir şekilde 'dur' dedik. Aziz milletimizden aldığımız güçle, siz değerli teşkilat mensuplarımızın fedakar ve vefakar çalışmalarıyla bir çok alanda sessiz devrimler gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Savunma sanayi başta olmak üzere yerli üretimi artırdıklarını vurgulayan Şahin, iktidara geldiklerinde savunma sanayinde yüzde 20 olan yerli üretimin bugün yüzde 70'lere ulaştığını anlattı.

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs karşısında başarısız olunurken Türkiye'nin dünyaya örnek çalışmalar yaptığını ifade edin Şahin, Türkiye'nin dünya devletlerinin dörtte üçüne tıbbi malzeme yardımı yaptıklarını aktardı.

Erken seçim tartışmalarına da değinen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 yılının haziran ayında cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimini gerçekleştireceğiz. Siz bakmayın CHP liderinin erken seçim istediğine. Daha 3 ay önce, 'kimsenin erken seçim istediği yok' diyordu. Ne oldu? Kulağına kim ne fısıldadı? Ne tür bir görüşmeler gerçekleştirdi bilmiyoruz. Ancak bizim gündemimizde seçimin olmadığını, bizim gündemimizde milletimize hizmet olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. FETÖ'nün kaset kumpasıyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlara bir diyet borcu olduğunu biliyoruz. Seçim isterken ne diyor? 'Hapishanelerde haksız yere yatanlar için erken seçim istiyoruz' diyor. Kim bu cezaevlerinde haksız yere yatanlar? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bunları açıklamalı. Biz bu dili, bu jargonu biliyoruz. Bu dil, bu söylem, bu jargon 15 Temmuz gecesi milletin topunu, tüfeğini millete doğrultan FETÖ'cülerin dilidir. Bu dil ülkemizi bölmeye çalışan PKK'nın ve onun siyasi ayağı HDP'nin söylemidir."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmadığını hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Bir kere sen başta CHP'nin genel başkanı olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın karşına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkmaya cesaret edememiş birisin. Sen önce 2023 yılında gerçekleştirilecek seçimlerde AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına cumhurbaşkanı adayı olarak çıkacak mısın, çıkmayacak mısın? Bunun cevabını ver. Bu cesareti gösterebilecek misin, gösteremeyecek misin? Bunun cevabını ver."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da parti olarak milletle olan beraberliklerinin bu kongre sonrasında artarak devam edeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine gösterdiği 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Kongreye, AK Parti Ankara milletvekilleri Emrullah İşler, Arife Polat Düzgün, Asuman Erdoğan, Zeynep Yıldız, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, belediye başkanları, ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve delegeler katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Fatih Şahin, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den CHP'ye erken seçim eleştirisi - Son Dakika


Son Dakika

Fatih Terim, kaleci Fatih Öztürk'ü kulübeye çekti Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek Galatasaray, karşılaşmaya hızlı başladı! Falcao'nun sert şutunda top direkte patladı Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Ermenistan Dışişleri Bakanı'na ünlü CNN muhabirinden soğuk duş! Paşinyan'ın sözleri soruldu, ne diyeceğini bilemedi TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl ABD'de bu çocuğu konuşuyor! Karantina arkadaşı olarak insan iskeletini seçti
Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 3-1 mağlup etti Real Madrid deplasmanda Barcelona'yı 3-1 mağlup etti         
18:53
Şişli'de lüks rezidansa silahlı saldırı: 2'si kadın 3 kişi yaralandı Şişli'de lüks rezidansa silahlı saldırı: 2'si kadın 3 kişi yaralandı         
18:15
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu eden Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: Halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu eden Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: Halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum         
17:43
Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti         
17:23
Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu         
17:12
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Ölümle tehlikeli oyun! Seyir halindeki araca asılan genç, yürekleri ağza getirdi Ölümle tehlikeli oyun! Seyir halindeki araca asılan genç, yürekleri ağza getirdi         
11:25
Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı         
11:08
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 19:08:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den CHP'ye erken seçim eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei