AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Diyarbakır'daki saldırıya ilişkin açıklama Açıklaması
6 saat önce
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Terör örgütü vahşi, alçak ve kalleş yüzünü korona ile mücadele ettiğimiz şu günlerde yine gösterdi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Terör örgütü vahşi, alçak ve kalleş yüzünü korona ile mücadele ettiğimiz şu günlerde yine gösterdi." ifadesini kullandı.
Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.
Fatih Şahin, "Terör örgütü vahşi, alçak ve kalleş yüzünü Korona ile mücadele ettiğimiz şu günlerde yine gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 11:08 Kaynak: AA
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