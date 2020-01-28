AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Trump'a Kudüs tepkisi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Trump'a Kudüs tepkisi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Trump'a Kudüs tepkisi Açıklaması

18 dakika önce

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Kudüs dün olduğu gibi bugün de ve daima kırmızı çizgimizdir.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den Trump'a Kudüs tepkisi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Kudüs dün olduğu gibi bugün de ve daima kırmızı çizgimizdir. Kudüs yalnız değildir." ifadesini kullandı.

Şahin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurmasına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulundu.

İsrail zulmünü ve işgalini meşru göstermeye dönük hiçbir adımın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"ABD'nin aslında bir ilhak planı olan sözde barış planı, sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Kudüs dün olduğu gibi bugün de ve daima kırmızı çizgimizdir. Kudüs yalnız değildir."

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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:56 Kaynak: AA
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