AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede" - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede"

31.10.2020 19:49

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin, ilk andan itibaren devletin bütün imkanlarıyla bölgede olduğunu belirterek, "Üç bakanımız anında bölgeye gitti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin, ilk andan itibaren devletin bütün imkanlarıyla bölgede olduğunu belirterek, "Üç bakanımız anında bölgeye gitti. Bugün de yine bakanlarımız, bölge milletvekillerimiz, birçok sivil toplum kuruluşumuz bölgedeler." dedi.

Partisinin 75. Yıl Cumhuriyet Amfitiyatro ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Mamak 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Şahin, kongrenin AK Parti'ye, Mamak'a, Ankara'ya ve tüm Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti.

İzmir'de dün Seferihisar açıklarında meydana gelen, tüm Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şahin, saatler geçmesine rağmen enkaz altından kurtarılanların olduğunu, hala enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Şahin, şöyle konuştu:

"Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla, tüm gücüyle 6 binden fazla personeliyle başta arama-kurtarma çalışmaları olmak üzere bütün çalışmalar için bölgede bulunmakta. Üç bakanımız anında bölgeye gitti. Bugün de yine bakanlarımız bölge milletvekillerimiz, birçok sivil toplum kuruluşumuz bölgedeler. Tekrar aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum."

Depremin Yunanistan'da da hissedildiğini ve orada da hasarla can kayıplarının olduğunu ifade eden Şahin, Yunanistan halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şahin, Mamak Teşkilatı ile Mamak halkının her zaman davalarının yanında olduğunu belirterek, şahsı ve partisi adına tüm Mamaklılara teşekkür etti ve kongrede teşekkül edecek yeni yönetime başarılar diledi.

AK Parti'nin her zaman yeniliklerin partisi ve değişimin öncüsü olduğunu dile getiren Şahin, bundan 19 yıl önce hangi inanç ve kararlılıkla yola çıkıldıysa bugün de aynı heyecanla çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Şahin, PKK, YPG, FETÖ, DHKP-C, tüm terör örgütleriyle büyük bir mücadele içinde olduklarını kaydederek, terörün kökünü bu topraklardan söküp atacaklarını ve ülke gündeminden çıkaracaklarını belirtti.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede diğer ülkelerle kıyaslandığında başarılı bir süreç yönetimi gerçekleştirdiğine işaret eden Şahin, Türkiye'nin salgınla mücadelesinin tüm dünyadan takdir gördüğünü anlattı.

Fatih Şahin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözlerine de değinerek, "Ne yaparsanız yapın, ne iğrenç karikatürlerinizle ne aşağılıkların aşağılığı üslubunuzla ne de aklınızı felç, gözünüzü kör eden düşmanlığınızla asla bir yere varamayacaksınız." dedi.

AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan da Mamak'ın her zaman hedefleri yerine getirdiğini, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir'in de her zaman çıtayı yükseklere koyduğunu belirterek, bundan sonra da hep beraber çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Aday olmayan Demir'in görevi devredeceğini ifade eden Özcan, AK Parti'de "bırakmak" diye bir şeyin olmadığını, Demir ile gelecek dönemde il teşkilatında omuz omuza çalışmayı sürdüreceklerini dile vurguladı.

Kongreye AK Parti milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Orhan Yeğin, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Ayşe Keşir, Hacı Turan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile partililer katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleştirilen kongrede sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek aralıklı oturuldu.

Kongrede tek aday olan Erhan Sarıgöl, AK Parti Mamak İlçe Başkanı seçildi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede

Seferihisar, AK Parti, Deprem, İzmir, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Sekreteri Şahin: 'Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Trabzonspor, Eddie Newton'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti UMKE personeli Eda, enkaz altındaki İnci Okan'a davranışlarıyla gönüllere taht kurdu Tepkilerin ardından Macron geri adım attı: Charlie Hebdo karikatürlerini desteklemiyoruz Meteoroloji'den 13 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Azerbaycan ordusu, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu imha etti Bursaspor Boluspor'u 4-2 yendi, Ali Akman performansıyla göz doldurdu Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti İzmir'de meydana gelen depremin sesi ortaya çıktı! Dinleyenlerin tüyleri ürperiyor
Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü         
20:42
İstanbul Ataşehir'de korkutan patlama! Çöp kutusuna bomba atıldı iddiası İstanbul Ataşehir'de korkutan patlama! Çöp kutusuna bomba atıldı iddiası         
20:22
Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi Güney Kore'de grip aşısı tedirginliği! Aşı yaptırdıktan sonra ölenlerin sayısı 85'e yükseldi         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 2213 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi Son Dakika: İzmir'deki depremde ölü sayısı 37'ye yükseldi         
18:26
Real Madrid, evinde Huesca'yı farklı geçti Real Madrid, evinde Huesca'yı farklı geçti         
18:17
Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı Ünlü sunucu İkbal Gürpınar koronavirüse yakalandı, yoğun bakıma alındı         
17:54
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı         
17:16
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2 ölü 1 yaralı         
15:38
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
Kızını arayıp Kızını arayıp "Cesetleri alın" diyen baba, eşini öldürüp aynı silahla hayatına son verdi         
13:31
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 20:52:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei