AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla bölgede" - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin, ilk andan itibaren devletin bütün imkanlarıyla bölgede olduğunu belirterek, "Üç bakanımız anında bölgeye gitti. Bugün de yine bakanlarımız, bölge milletvekillerimiz, birçok sivil toplum kuruluşumuz bölgedeler." dedi.

Partisinin 75. Yıl Cumhuriyet Amfitiyatro ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Mamak 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Şahin, kongrenin AK Parti'ye, Mamak'a, Ankara'ya ve tüm Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti.

İzmir'de dün Seferihisar açıklarında meydana gelen, tüm Ege ve Marmara Bölgesi'nde hissedilen depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Şahin, saatler geçmesine rağmen enkaz altından kurtarılanların olduğunu, hala enkaz altındaki vatandaşları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Şahin, şöyle konuştu:

"Deprem olduğu andan itibaren devletimiz bütün imkanlarıyla, tüm gücüyle 6 binden fazla personeliyle başta arama-kurtarma çalışmaları olmak üzere bütün çalışmalar için bölgede bulunmakta. Üç bakanımız anında bölgeye gitti. Bugün de yine bakanlarımız bölge milletvekillerimiz, birçok sivil toplum kuruluşumuz bölgedeler. Tekrar aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum."

Depremin Yunanistan'da da hissedildiğini ve orada da hasarla can kayıplarının olduğunu ifade eden Şahin, Yunanistan halkına da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şahin, Mamak Teşkilatı ile Mamak halkının her zaman davalarının yanında olduğunu belirterek, şahsı ve partisi adına tüm Mamaklılara teşekkür etti ve kongrede teşekkül edecek yeni yönetime başarılar diledi.

AK Parti'nin her zaman yeniliklerin partisi ve değişimin öncüsü olduğunu dile getiren Şahin, bundan 19 yıl önce hangi inanç ve kararlılıkla yola çıkıldıysa bugün de aynı heyecanla çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Şahin, PKK, YPG, FETÖ, DHKP-C, tüm terör örgütleriyle büyük bir mücadele içinde olduklarını kaydederek, terörün kökünü bu topraklardan söküp atacaklarını ve ülke gündeminden çıkaracaklarını belirtti.

Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelede diğer ülkelerle kıyaslandığında başarılı bir süreç yönetimi gerçekleştirdiğine işaret eden Şahin, Türkiye'nin salgınla mücadelesinin tüm dünyadan takdir gördüğünü anlattı.

Fatih Şahin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı sözlerine de değinerek, "Ne yaparsanız yapın, ne iğrenç karikatürlerinizle ne aşağılıkların aşağılığı üslubunuzla ne de aklınızı felç, gözünüzü kör eden düşmanlığınızla asla bir yere varamayacaksınız." dedi.

AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan da Mamak'ın her zaman hedefleri yerine getirdiğini, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir'in de her zaman çıtayı yükseklere koyduğunu belirterek, bundan sonra da hep beraber çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Aday olmayan Demir'in görevi devredeceğini ifade eden Özcan, AK Parti'de "bırakmak" diye bir şeyin olmadığını, Demir ile gelecek dönemde il teşkilatında omuz omuza çalışmayı sürdüreceklerini dile vurguladı.

Kongreye AK Parti milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Orhan Yeğin, Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Ayşe Keşir, Hacı Turan, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile partililer katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun gerçekleştirilen kongrede sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek aralıklı oturuldu.

Kongrede tek aday olan Erhan Sarıgöl, AK Parti Mamak İlçe Başkanı seçildi.