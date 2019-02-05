AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in Acı Günü
1 saat önce
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ile Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin'in annesinin babası İsmail Özer(90)'in yaşamını yitirmesinin ardından Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından Derenti köyünde toprağa verildi.
AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin
ile Çanakkale
İl Genel Meclis Başkanı Ömer Şahin'in annesinin babası İsmail Özer(90)'in yaşamını yitirmesinin ardından Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen cenaze törenin ardından Derenti köyünde toprağa verildi.
Çan ilçesinde Emir Sultan
Camiinde kılınan cenaze namazına Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma
Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Yenice
Kaymakamı Ahmet Başer
, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız
, Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu
, İlçe Müftüsü Mustafa Korkmaz
ile vatandaşlar katıldı.
Ömer Şahin ile kardeşi Fatih Şahin'in dedesi İsmail Özer, helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazının ardından Derenti köy mezarlığında toprağa verildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 08:34 Kaynak: İHA
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