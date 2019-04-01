AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Kanuni Haklarımızı Sonuna Kadar Kullanacağız
14 dakika önce
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların çoğunda geçersiz oy tespit ettiklerini belirterek, "Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.
AK Parti
Genel Sekreteri Fatih Şahin
, Ankara
'da oy kullanılan sandıkların çoğunda geçersiz oy tespit ettiklerini belirterek, "Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, seçimlerle ilgili sosyal medya hesabı twitterdan paylaşımda bulundu. Şahin, şunları kaydetti:
"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:19 Kaynak: DHA
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