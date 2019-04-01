Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Kanuni Haklarımızı Sonuna Kadar Kullanacağız

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Kanuni Haklarımızı Sonuna Kadar Kullanacağız

14 dakika önce

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların çoğunda geçersiz oy tespit ettiklerini belirterek, "Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: Kanuni Haklarımızı Sonuna Kadar Kullanacağız, System.String[]
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara'da oy kullanılan sandıkların çoğunda geçersiz oy tespit ettiklerini belirterek, "Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, seçimlerle ilgili sosyal medya hesabı twitterdan paylaşımda bulundu. Şahin, şunları kaydetti:

"Ankara'da oy kullanılan 12 bin 158 sandığın birçoğunda geçersiz oylar ve usulsüzlükler tespit etmiş bulunmaktayız. Kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacak, Ankaralı hemşehrilerimizin iradesinin tağyir edilmesine izin vermeyeceğiz."

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:19 Kaynak: DHA

Ankara, Fatih Şahin, AK Parti, Politika
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