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AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki demokrasi nöbetinde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki demokrasi nöbetinde konuştu Açıklaması

16 Temmuz 2021 Cuma 00:24
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki demokrasi nöbetinde konuştu Açıklaması, System.String[]

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "FETÖ'yle çok kararlı şekilde mücadele ediyoruz, edeceğiz ve son FETÖ'cüyü bu topraklardan söküp atana kadar mücadelemiz devam edecek.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "FETÖ'yle çok kararlı şekilde mücadele ediyoruz, edeceğiz ve son FETÖ'cüyü bu topraklardan söküp atana kadar mücadelemiz devam edecek." dedi.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyeleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin beşinci yılı dolayısıyla, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesinde vatan savunması için gözlerini kırpmadan şehit olan vatandaşları andı, gazilere ise uzun ömürler diledi.

O gece bu toprakları canından aziz bilen vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısıyla meydanlara çıktığını ve Ankara'nın 25 ilçesinin her birinde ayrı bir kahramanlık öyküsü yazıldığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerimiz sokaklara indiler ve o hain FETÖ'cülere iman dolu göğüslerini siper ettiler ve o hayasızca akını durdurdular. Onun için hepimiz sizlere çok şey borçluyuz. Eğer bugün bu topraklarda refah, huzur, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde yaşıyorsak bu, aziz milletimizin göstermiş olduğu kahramanlık sayesindedir."

"15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız"

Şahin, o gece yaşananların Kurtuluş Mücadelesi yıllarında yaşananlarla eş değerde olduğunu vurgulayarak Bedir'de, Malazgirt'te, İstanbul'un fethinde, Çanakkale'de ne yaşandıysa o gün Ankara'da da o mücadele ve cihat ruhunun sokakları ve meydanları doldurduğunu söyledi.

15 Temmuz'un üzerinden beş yıl geçtiğini hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve asla unutturmayacağız. Üzerinden beş yıl değil, beş asır geçse de asla 15 Temmuz'u unutturmayacağız. Bizler, bu topraklarda adeta bir ahtapotu andıran terörün her bir koluyla ayrı bir mücadele içerisindeyiz. Bir yandan FETÖ'sü, bir yandan PKK'sı, bir yandan PYD'si YPG'si, bir yandan DEAŞ'ı, DHKP/C'si, adeta Türkiye'yi boğmaya çalışıyorlar. Onlarla çok güçlü şekilde mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. FETÖ'yle de çok kararlı bir şekilde mücadele ediyoruz, edeceğiz ve son FETÖ'cüyü bu topraklardan söküp atana kadar bu mücadelemiz devam edecek. Hiç kimse bizim bu konudaki azim ve kararlılığımızı sorgulayamaz. Bu konuda çok güçlü bir irade sahibiyiz ve bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz."

"Bu ülkeyi kupon biriktirerek almadık"

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da 15 Temmuz'un yıl dönümünde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bir araya gelip, aynı duygu, inanç ve kararlılıkla bir arada bulunmalarının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, "Çünkü bu, bir daha aynı saçmalıkların bu ülkede yaşanmasına müsaade etmeme kararlılığıdır." dedi.

O gece tüm üyeleri sokağa davet ederek iradelerini ortaya koyduklarını belirten Yalçın, "Bugün olsun, yarın olsun aynı iradeyi ortaya koymaya hazırız. Çünkü bu ülkeyi biz kupon biriktirerek almadık." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da darbe girişimine Ankara'nın büyük bir direniş gösterdiğini anlattı.

Kızılay Meydanı'nın hem bir yas hem de bir zafer yeri olduğunu söyleyen Özcan, "Yine bu meydandayız, yine nöbetteyiz, sabaha kadar, gerekirse de günlerce buradan ayrılmayız." dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü, AK Parti, Kızılay, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki demokrasi nöbetinde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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