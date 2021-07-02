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AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu

02.07.2021 13:59

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Polatlı'mızı, Ankara'mızı, tarımın da başkenti haline getirmek, geleceğin tarımında marka bir şehir haline getirmek için Polatlı'mızda tarım üniversitesi kurmak amacıyla hep birlikte yola çıktık." dedi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Polatlı'mızı, Ankara'mızı, tarımın da başkenti haline getirmek, geleceğin tarımında marka bir şehir haline getirmek için Polatlı'mızda tarım üniversitesi kurmak amacıyla hep birlikte yola çıktık." dedi.

Polatlı Kaymakamlığında, ilçede kurulması planlanan Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinden Prof. Dr. Necdet Kandemir, Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi ile ilgili sunum yaptı.

Daha sonra konuşma yapan Kaymakam Murat Bulacak, yıllardır ilçedeki sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin, Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi için mücadele verdiğini belirtti.

Polatlı'nın çok ciddi tarım ve arazi yapısına sahip olduğunu aktaran Bulacak, üniversitenin ilçedeki ticaret ve tarım hayatına çok büyük katkı sunacağını ifade etti.

İnsanlık tarihinin en eski sektörlerinden biri tarım

AK Parti Genel Sekreteri Şahin de tarımın, insanlık tarihinin en eski sektörlerinden biri olduğunu, bugün gelinen noktada tarımın ve dolayısıyla gıdanın, geleceğin en önemli stratejik sektörleri arasında yer aldığını vurguladı.

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve kuraklık gibi pek çok etkenin tarımı, geleceğin stratejik sektörlerinden biri haline getirdiğine dikkati çeken Şahin, "Akıllı tarım uygulamaları da hayatımıza girmiş bulunmakta. Şartların değiştiği böyle bir ortamda bizlere düşen görev de bu değişimi fark edip buna uygun adımlar atmaktır." diye konuştu.

Fatih Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda ülke olarak pek çok yeniliği hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Polatlı'mızı, Ankara'mızı, tarımın da başkenti haline getirmek, geleceğin tarımında marka bir şehir haline getirmek için Polatlı'mızda tarım üniversitesi kurmak amacıyla hep birlikte yola çıktık. AK Parti Genel Sekreteri olarak, Ankara Milletvekili olarak her şeyden önemlisi kendisini bu şehre hizmetkar olarak gören bir kardeşiniz olarak bu projenin hayata geçmesi için elimden gelen her şeyi fazlasıyla yapacağımızı bir kez daha yinelemek istiyorum. Bunun için şehrimizin desteği çok önemli. Polatlı'nın bu projeyi sahipleneceğine canıgönülden inanıyorum. Hacı Bayram Veli Üniversitemiz, konuyu tüm detaylarıyla ele aldı. Prof. Dr. Necdet Kandemir Hocamız, yaptığı sunumla tarım üniversitesinin ilçemiz ve Ankara'mız için neden çok önemli olduğunu, neden vazgeçilmez olduğunu bize çok ayrıntılı bir şekilde anlattı. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Saygıdeğer Yusuf Tekin Hocamızın bu işin içerisinde, merkezinde yer alması bizim için çok büyük bir imkan, çok büyük bir şans."

Polatlı'nın üniversitesini sahipleneceğine ve üniversiteye gerekli desteği sağlayacağına gönülden inandığını dile getiren Şahin, "Hep birlikte el ele vereceğiz ve ilçemize bu tarım üniversitesini inşallah en kısa zaman içerisinde kazandıracağız. Polatlı'mızı kalkındırmak için çiftçimizi, ülkemizi kalkındırmak için bunu gerçekleştirmek durumundayız." görüşünü paylaştı.

Şahin, üniversitenin kurulması amacıyla gerekli olan kanun teklifinin hazırlanması sürecinde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak konuyu Meclis gündemine taşımak için gerekli adımları atacaklarını sözlerine ekledi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da ilçe halkının, üniversitenin kurulacak olmasının heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Toplantıya, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Heyet, daha sonra üniversitenin kurulacağı arazide incelemelerde bulundu.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu
AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu

AK Parti, Polatlı, Ankara, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Sekreteri Şahin, Polatlı Gıda ve Tarım Üniversitesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu - Son Dakika


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