Son Dakika Haberleri: AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Seçime Cumhur İttifakı'nın Ak Partili Adayı Olarak Giren Sayın...

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Seçime Cumhur İttifakı'nın Ak Partili Adayı Olarak Giren Sayın...

4 dakika önce

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Seçime Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki'nin oyları bin 805 arttı.

AK Parti Genel Sekreteri Şahin:
AK Parti Genel Sekreteri Şahin: "Seçime Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı olarak giren Sayın Mehmet Özhaseki'nin oyları bin 805 arttı. Bu, bizim beklentilerimizi karşılamaktan uzak bir sonuç. Bu nedenle hukuki süresi içinde bugün ve yarın Ankara İl Seçim Kurulu Başkanlığına yeniden müracaatlarımızı gerçekleştireceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:18 Kaynak: AA

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