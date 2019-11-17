AK Parti Erzincan İl Başkanlığı tarafından Genişletilmiş İl Danışma Meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda gündeme dair konular ile yapılan ve yapılması planlanan projeler görüşüldü.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan toplantı divanın oluşturulması ile devam etti. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, AK Partinin yatırımlarına değindi. Şireci, "Bu gün AK Parti iktidarımızın 18. yılında sizler ile birlikte geçmişe kısa bir göz atalım. 18 yılda ülkemizde ve Erzincan'ımızda son 300 yılın kesintisiz en büyük gelişmelerine, en büyük yatırım hamlelerine, en uzun süreli büyüme trendine ve en yüksek büyüme rakamlarına imza atıldı. Ülkemizde gerçekleştirilen yol, köprü, hızlı tren, kent içi raylı sistem, halkın yolu haline gelen hava yolları ve hizmete giren meydanlar artık ezbere bilinen konulardır. Bunların dışında ülkemiz tarihinde en yüksek uluslararası itibara ulaşmıştır. İşte yeni Türkiye'de elde ettiğimiz kazanımlar, sadece milletimizin değil dünyanın umudu oldu ve bu umut giderek büyüyor. Zalimin zulmüne karşı iman edenin Allah'ı var düsturu ile çıkılan bu yol liderimiz büyük devlet adamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin inşa ettiği kutlu yoldur. Erzincan'ımızın medarı iftiharı, liderimizin yol ve dava arkadaşı hemşehrimiz Binali Yıldırım Beyefendinin yoludur. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hareketi parti hareketinden çok bir ümmet hareketidir. Sadece ülkemizde ki mazlumların değil, tüm dünyadaki mazlumların sesi ve yüreğidir. Bu hareket tüm ümmetin hareketidir ve bu hareketten bir çakıl taşı dahi koparmaya çalışan kişi yada kişiler bilsinler ki vebaldedirler. Biz hep birlikte çok büyük bir aileyiz, birlik ve beraberlik içerisinde sımsıkı kenetlendiğimiz müddetçe kimse bu tür işlere cesaret edemeyecektir" dedi.



"2019 yılı yatırım bütçemiz 16 milyon TL"



2020 yılında amaçlarının kırsal kesimde yaşayan vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu söyleyen İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız," 2019 yılı yatırım bütçemiz 16 milyon TL'dir. 9 ilçe, 524 köy ve 826 mecrasında köy halkımızı taleplerini karşılamak için ilçelerimizin bütçelerine ayrılan paylara göre öncelikli acil olanları programa alarak uygulamak üzere İl Özel İdaresini teknik ve idari kadro olarak yetkiyi vermiş olduk. 2109 yılında almış olduğumuz 317 projenin 249 tamamlandı, 58'i devam etmekte 15 tanesi çeşitli sebeplerden dolayı başlamamıştır. 2020 yılında hedefimiz kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını arttırmaktır" diye konuştu.



"AK Parti ne kadar güçlüyse Türkiye'de o kadar güçlüdür"



AK Partinin kurulduğu günden bu güne kadar ki çalışmaları hakkında bilgiler veren AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, "Bugün burada il danışma meclisimizi yapmak üzere toplandık. Bizim yapmış olduğumuz çalışmalarla hatta özellikle Cumhurbaşkanımızın Kızılcahamam kampında söylediği şu cümle çok manidardır. AK Parti ne kadar güçlüyse Türkiye'de o kadar güçlüdür. AK Partinin kurulduğu günden bu güne yapmış olduğu hizmetler ortadadır. Erzincan'da ki sağlık verilerine baktım. AK Parti öncesi ve sonrasını kıyaslayalım. Uzman hekim 45'ten 222'ye, pratisyen hekim 112'den 164'e, diş hekimi 12'den 58'e, diğer personel 709'den 1571'e çıkmış. Ayrıca ambulans sayısı 14'ten 60'a çıkmış. Evde bakım hizmeti AK Parti öncesinde bulunmazken şuan da 2020 hasta bulunmakta. Bazen TBMM'de dinliyoruz. Muhalefet şöyle oldu böyle oldu diye anlatıyor. Sizin ne eseriniz var ortada. Şehrimize her gün 5-6 uçak inip kalkıyor. Yollarımız ise, AK Parti öncesinde duble yok idi, şuanda bakıldığı zaman ilçelerimizde duble yollar var. Yani AK Parti öncesine ve sonrasına bakıldığı zaman 80 yıl geçen Cumhuriyetimizin 96. yılını kutladık. 80 yılı bir tarafa koyun 16 yılı bir tarafa koyun 16 yıl 80 yılı 5'e çarpar bu kadarda iddialıyız. Bizim farkımızda budur. Kişi davası kadar büyüktür. Eğer davana hizmet ettiğin süreç içerinde burada menfaat değil de ülkem adına karşılık beklemeden veriyoruz. Az önce saymış olduğum hizmetler sizlerin sayesinde oldu" ifadelerini kullandı.



"Erzincan yatırımlarla büyüyecek"



Erzurum'a yapılan ve yapılması planlanan projelerden bahseden AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "Türkiye zor zamanlardan geçiyor. Güney sınırımızda başlattığımız art arda harekatlarla bir yandan sahada öte yandan masada zaferler kazanıyoruz. Ama bu zaferlerin bedelini bizden ekonomik ve sosyal bedellerle çıkarmak isteyen küresel güçlerin salvolarıyla uğraşıyoruz. Tabii biz dışarıdan vurulmak istenen darbelere alışığız. İçeriden gelenler ise, canımızı yakar ama bizleri yıkmaz. Bugüne kadar sahip oldukları tüm makam ve mevkileri Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin gölgesinde edinenler şimdi ne yapıyor? Yatırım programlarında yer alan Kızıldağ, Sakaltutan ve Ahmediye tünelleri bitecek. Turnaçayır barajı, sulama sistemleri ve ballı barajı tamamlanarak Erzincan ovası suya doyacak. Erzincan'da toplu ulaşım ağları gelişecek. Hayvancılık daha ciddi ilerlemeler kaydederek teşvik ve destekleme ile güçlenecek. Kanyon ve yayla turizmi ivme kazanacak. Ergan Dağı tesislerine yapılacak özel sektör-kamu yatırımlarıyla Erzincan kış turizminin yeni cazibe merkezi olacak. Sağlık yatırımlarında da durmak yok yola devam. Hem ek hastane binamız hem de dörtyol hastanemiz tamamlanacak. İnşallah stadyumumuz Erzincan'a yakışır şekliyle biterek şampiyonluklara sahne olacak. Hipodromumuz da ayı şekilde Erzincan'a değer katacak. Erzincan yatırımlarla büyüyecek" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. - ERZİNCAN