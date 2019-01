AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını ne yazık ki bulamadık.

Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen 129. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında, seçimlerden önce yaptıkları son Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı olacağını söyledi.



Bundan sonra seçim bitene kadar gece gündüz sahada olacaklarını, çalışacaklarını belirten Erdoğan, bugüne kadar Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli ve Sivas'ta ilçeleriyle tüm adayları millete takdim ettiklerini hatırlattı.



Büyükşehirlerin bir kısmını bizzat açıkladıklarını anımsatan Erdoğan, bugün Trabzon'da aday tanıtım toplantısını gerçekleştireceklerini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle geçmiş dönemde Erzurum milletvekilimiz, daha önceki siyasi hareketlerimizde beraber olduğumuz yol ve dava arkadaşlarımız Muhyettin Aksak kardeşimiz rahmetli oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'inde cenaze namazı kılınacak. Ondan sonra Erzurum'a götürecekler. Hep birlikte birer Fatiha okuyalım." diye konuştu.



"6 ilde bizzat katılacağım"



Cumartesi Kocaeli, pazar Sakarya'da aday tanıtım toplantılarına devam edeceklerini bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Önümüzdeki hafta sonu iki ilimizde, bir sonraki hafta sonu yine iki ilimizde daha aday tanıtım toplantısına bizzat katılacağım. Diğer illerdeki tüm aday tanıtım toplantıları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından gerçekleştirilecek. Süratle iki hafta içerisinde aday tanıtım toplantılarını bitirelim ve artık adaylarımız arazide çalışmalarını süratle devam ettirsinler. Bu arada da adaylarımızla birlikte il genel meclisi üyelerimiz, belediye meclisi üyelerimiz, bunların da belirlenmesi süreci olacak. Bunlar da belirlenerek araziye hep birlikte hakim olmamız gerekecek. Son toplantımızda görevlendirmeleri yaptığımız gibi bütün arkadaşlarımıza da nerelerden sorumlu olduklarını bildirdik. Yarından itibaren arkadaşlarımız illere dağılmaya başlıyor. Bazı yerlerde ertelemeler olabilir. Bunları Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız kendilerine bildirecekler."



AK Parti Genel Merkezi'nin il başkanlarına verilmek üzere il aday tanıtım programı rehberi de hazırladığını belirten Erdoğan, 31 Ocak'ta yapılacak büyük aday tanıtım ve manifesto toplantısına kadar bu süreci tamamen bitirmiş olacaklarını ifade etti.



Bu ay sonunda Ankara Kapalı Spor Salonu'nda tüm adaylarla bir araya geleceklerini, manifestoyu da açıklayacaklarını anlatan Erdoğan, tüm belediye başkan adaylarının ülkeye ve şehirlere hayırlı olmasını diledi.



"Dava adamlığı da siyasette bunu gerektirir"



Aday belirleme sürecinde yaşanan her şeyin artık geçmişte kaldığına dikkati çeken Erdoğan, "Ne aday adaylarımızın ne de adaylarımızın bu dönemdeki rekabeti seçim çalışmalarına yansıtmayacaklarına canı gönülden inanıyorum. Dava adamlığı da siyasette bunu gerektirir. Aksi yönde davrananlar olursa, zaten bunlar hiçbir zaman AK Parti'li olmamış, olamamış, dava adamı da siyasetçi de olmamış demektir. 'Eğer benim istediğim olursa eyvallah, benim istediğim olmazsa yallah' derseniz, bu AK Parti'li değildir." değerlendirmesinde bulundu.



Bundan sonra tüm vaktin ve enerjinin milletin gönlünü kazanmaya verilmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ehliyet ve liyakat, çizilen kendilerine ait belli çerçeveye oturmaz. Böyle bir şey yok. Ehliyet ve liyakatte aranan bellidir. İller vardır ki orada şartlar değişir. İller vardır ki orada çok daha kısıtlı şartlar içerisinde adayınızı belirlersiniz. Tabii bütün bunlarla beraber Türkiye maruz kaldığı tüm saldırılara ve tuzaklara rağmen demokratik hukuk devleti niteliğinden asla taviz vermemiş bir ülkedir ve taviz de vermeyeceğiz. Demokratik hukuk devleti ilkesinin en sağlıklı ve güçlü şekilde işlediği alanlardan biri de milli iradenin tecellisine vesile olan seçimlerimizdir.



Seçimlerle ilgili kurumlarımız, yargı teminatı altında işlerini başarılı bir şekilde yapmaktadır. Buna rağmen bazı kesimlerin kendi başarısızlıklarını seçimleri yürütmekle görevli kurumlarımıza yükleme gayretlerine her dönemde şahit olduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde avukat ordusuyla seçim kurullarımızı tehdit eden bir adayı hala unutmuş değiliz. 'Yüksek Seçim Kurulunun önünde oturacağız' diyenleri unutmuş değiliz. Ne oldu, nerede oturdunuz? Hala oturuyorsunuz. Artık esameleri bile yok."



Seçmen kütükleriyle, sandık tutanaklarını birleştirme yazılımıyla ilgili iddiaların her başarısızlığın ardından dile getirildiğine dikkati çeken Recep Tayyip Erdoğan, "Bunun üzerine biz de arkadaşlarımıza, 'acaba buralarda bir sorun olabilir mi veya var mı siz de bir bakın' talimatını verdik. Ortaya çıkan tablo, ortada kasıtlı bir sorun bulunmadığı ama sistemden kaynaklanan sıkıntıların asıl mağdurunun da AK Parti olduğunu gösteriyor." dedi.



AK Parti'nin 10 milyon 337 bin üyesinden 504 bininin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadıklarını aktaran Erdoğan, "Partimizin üyesi olan, dolayısıyla sandık başına gittiğinde zaten oyunu alacağımız yaklaşık yüzde birlik bir seçmen kaybımız var baştan. 24 Haziran'da seçmen listelerinde yer aldığı halde 2019'da kaydı olmayanların sayısı 924 bine yakındır. Bunların 234 bini vefat, 205 binden fazlası askerlik, 63 bini hükümlü veya kısıtlı, 63 binden fazlası da yurt dışına gitmiş olmaları sebebiyle listelerde bulunmuyor." bilgisini paylaştı.



Burada bir sıkıntı olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak MERNİS'te adres kaydı olmadığı için listelerde yer almayan 375 bin kişi var ki bu konuda teşkilatlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu kişilere teker teker ulaşıp adres bilgilerini düzelttirmemiz ve seçmen kütüklerine kaydettirmemiz lazım." uyarısında bulundu.



(Sürecek)

