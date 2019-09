AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke genelinde hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen AK Parti 131'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda son dönemde katıldığı programları hatırlatarak, yoğun bir çalışma dönemi içerisinde olduklarını belirtti.

Ziyaret ettiği şehirlerde hem vatandaşlarla hem de teşkilat üyeleriyle bir araya geldiklerini hatırlatan Erdoğan, tamamlanan yatırımların açılışlarını gerçekleştirip, sürdürülen projelerle ilgili bilgi aldığını anlattı.

Erdoğan, MKYK ve MYK toplantılarında partisinin gündemindeki konuları istişare ettiklerini ve AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümünde geçmişten bugüne bir muhasebe yapma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı olarak uluslararası ilişkiler ile ilgili görevlerini de kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini belirten Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu çerçevede Ukrayna Cumhurbaşkanını ülkemizde misafir ettik. Güven mektubu törenleri vesilesiyle çok sayıda büyükelçiyi, Malezya Başbakanı'nı, Özbekistan Dışişleri Bakanı'nı, FIFA ve UEFA başkanlarını, KKTC Başbakanı'nı, Çekya Başbakanı'nı kabul ettik. Bayramlaşma için çok sayıda liderle telefon görüşmeleri gerçekleştirdik. Rusya Federasyonu ve ABD başkanlarıyla gündemlerimizdeki konularla ilgili çok önemli telefon görüşmelerimiz oldu.

Ayrıca Rusya'daki havacılık fuarının açılışına da katılarak, bu ülkenin geliştirdiği önemli savunma sanayi ürünlerini yerinde inceleme imkanı bulduk. Bunların dışında da ülke ve millet meseleleriyle ilgili kamuoyuna yansıyan veya yansımayan pek çok kabulümüz, toplantımız, görüşmemiz oldu."

"Kutlu davaya zarar veririz"

Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi her anlamda hedeflere doğru ilerlemesi için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, "Milletimizden aldığımız güçle, teşkilatlarımızın desteğiyle, dostlarımızın hayır duasıyla 'durmak yok yola devam' diyerek mücadeleyi sürdürüyoruz. Sizlerin de kendi illerinizde ve görev alanlarınızda benzer bir mücadelenin içinde olduğunuza inanıyorum. Buradaki her bir arkadaşımın en büyük meselesi, sorumluluğunu üstlendiğimiz kutlu davaya hizmet etmek, şahsiyetimizle, siyasetimizle, duruşumuzla, icraatımızla milletimizin gönlünü kazanmaktır." ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir arkadaşımız, kendi özel işi ve ilişkileri dahil, şayet herhangi bir konuyu davasına, hizmetin önüne koyuyorsa, üstlendiği görevin hakkını veremiyor demektir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstisnasız her birimiz, 'önce ülkem, önce milletime hizmet, önce partim' diyerek işlerimize dört elle sarılmak mecburiyetindeyiz. Aksi halde sadece milletimize mahcup olmakla kalmaz aynı zamanda hizmetkarı olduğumuz kutlu davaya da zarar veririz." dedi.

Hiç kimsenin böyle bir vebalin altına bilerek ve isteyerek girebileceğine ihtimal vermediğini dile getiren Erdoğan, AK Parti'nin millet tarafından kurulduğunu, bugüne kadar da milletin desteği ve duası sayesinde ayakta kalmış bir parti olduğunu vurguladı.

"Milletimiz bizden atalet değil hizmet bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bizim Rabbimizden başka yönelecek hiçbir mabudumuz, milletimizden başka yaslanacak hiçbir dayanağımız yoktur. Mahallemizde, beldemizde, ilçemizde, ilimizde, ülke genelinde bu anlayışla hizmet eden dava adamlarının emeğini, kibirleri boylarını aşanların kaprislerine feda etmedik, etmeyeceğiz. Hiçbir şehrimizin fitne fücur tacirlerine prim vermeyeceğine inanıyorum. Biz dedikodulara asla kulak asmadan kendi işimize bakacağız. Milletimiz bizden atalet değil hizmet bekliyor. Hakk'ın ve halkın rızasını kazanacak işler yapmaya devam ettiğimiz sürece, Allah'ın izniyle, hiç kimse AK Parti'nin bileğini bükemez."

AK Parti MKYK'nin Yedinci Olağan Büyük Kongre sürecinin 7 Ekim'de başlamasına karar verdiğine işaret eden Erdoğan, bu çerçevede üye listelerini güncellediklerini ölümler ve diğer sebeplerle kayıtları düşenleri belirlediklerini bildirdi.

Üye sayısında yüzde 95'ten fazlası vefatlardan kaynaklanan yaklaşık 290 bin kişilik bir eksilme olduğunu ifade eden Erdoğan, yeni üye kazandırma çalışmasının AK Parti teşkilatları için hiçbir zaman bitmeyecek daimi bir görev olduğunun altını çizdi.

"Partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var"

İl, ilçe ve belde başkanlarının yeni üye kayıt işlemlerini aksatmadan sürdürmelerinin önemine dikkati çeken Erdoğan, kongre hazırlıkları çerçevesinde delege listelerinin yenilenmesi, beldelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerin yapılması, bunlara paralel şekilde kadın ve gençlik kollarının kongrelerini gerçekleştirmelerinin gerektiğini anlattı.

Erdoğan, "Şu an itibarıyla partimizin 10 milyonun üzerinde üyesi var. Böyle büyük bir üye kaydına mensup bir başka parti söz konusu değil." bilgisini verdi.

Tüm bu çalışmaların temmuz ayına kadar bitirilmesini hedeflediklerini dile getiren Erdoğan, sonra da büyük kongre tarihini belirleyeceklerini ifade etti.

AK Parti'nin en büyük özelliği sürekli kendini yenileme, tazeleme, büyütme geliştirme kabiliyetine sahip olması olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Her kongremizin her milletvekili ve belediye başkanlığı seçimini, her görevlendirmeyi işte bu özelliğimizin yeni bir tezahürü olarak gerçekleştirdik. 7'nci Olağan Büyük Kongremize de aynı anlayışla gideceğiz. AK Parti ailesini daha da büyütecek, saflarımızı hem genişletecek hem de daha da sıklaştıracağız. Kuruluşundan bugüne partimize hizmet etmiş hiçbir arkadaşımızı bu safın dışında bırakmayacağız, ahde vefayı asla ihmal etmeyeceğiz."

Yeni isimlerle, yeni değerlerle, yeni hizmet erleriyle kadroları tahkim edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Oranın en itibarlı en gayretli en azimli en birikimli en dinamik isimlerini partimizin yönetim kademelerine kazandıracağız. Beldede, ilçede, ilde ve genel merkezde... Gerek genel merkezimizin yapacağı çalışmalar, gerek teşkilatlarımızdan gelecek teklifler, gerekse diğer destekleyici faaliyetlerle bu isimleri bulup çıkarmakta kararlıyız. Ana kademe, kadın ve gençlik kolları olarak şehirlerimizde ne kadar güçlü olursak, seçim dönemlerinde o kadar başarılı oluruz."

(Sürecek)