AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen partisinin 132'nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin bölgede meseleyi suhuletle çözmek için sabrettiğinin ve mücadele verdiğinin altını çizen Erdoğan, "Sonuçta artık her zaman söylediğim gibi, kendi göbeğimizi kendimizin kesmesinden başka çare kalmadığını gördük. Barış Pınarı Harekatı aşamasına böyle bir sürecin sonunda ulaştık." ifadesini kullandı.

Erdoğan, dün saat 16.00 itibarıyla hava kuvvetlerinin önceden belirlenen hedefleri vurmaya başladığı, ardından topçuların hedefleri imha ettiğini, saat 22.30'da ise kara birliklerinin devreye girdiğini anlatan Erdoğan, harekatın tüm unsurların katılımıyla Tel Abyad ve Rasulayn bölgesinde sürdüğünü söyledi.

Toplantının devamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın harekata ilişkin ayrıntılı bilgi vereceğini bildiren Erdoğan, "Harekat başladığı saatten şu ana kadar 109 terörist öldürüldü. Terör örgütü ve yandaşları, hemen ülkemizi karalamak, harekatımıza gölge düşürmek için yalan yanlış bir sürü haber yaymaya başladılar. Tabii 109'un dışında yaralılar filan var, teslim olanlar var. Operasyonlar devam ediyor. Henüz operasyona başladığımız bir yerde, şunu uydurdular; Hristiyan Suriye vatandaşlarının yaşadığı bir bölgeye önce roket atıp, ardından 'Türkiye sivilleri bombalıyor' diye ortalığı ayağa kaldırmaya kalktılar. Bombayı atan sizsiniz, füzeleri atan sizsiniz." diye konuştu.

Bu kara propaganda makinesine karşı derhal tedbir aldıklarını, doğruları tüm dünya kamuoyuyla paylaştıklarını ve paylaşacaklarını belirten Erdoğan, orada bulunan Hristiyanların liderlerinin de açıklama yaptığını ve Türkiye'ye güvenlerini ifade ettiklerini vurguladı.

"Bu yılanların hepsinin başını en kısa sürede ezeceğiz"

Terör örgütlerinin sınır ötesinden yaptığı saldırılarla sivilleri yaralandığını, evleri tahrip ettiğini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Askerimizin karşısına çıkacak yüreği olmayanlar, boş buldukları yerlerde sivillere saldırarak, gerçek yüzlerini ortaya koyuyorlar. Bunlar öyle terbiyesiz ki tutuyorlar, kendi yayın organlarından çocukları gösteriyorlar. Çocuk katili sizsiniz, kadınlara saldıran, onların katili sizsiniz. Biz, öyle bir milletiz ki bizim savunma imkanı olmayanlara, kadına, çocuğa asla elimiz kalkmaz. Bu bizim inancımızın gereği de haramdır. Biz bunları yapamayız. Ama inşallah bu yılanların hepsinin de başını en kısa sürede ezeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Suriyeli kardeşlerimizin huzuru için bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimizin huzuru için bunu başaracağız. Diğer bölgelerle ilgili çalışmalarımızı sürüyor. Vakti saati geldiğinde oralarda da Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. Daha önceki harekatlarımızda ne yaptıysak burada da onu yapacağız."

Erdoğan, Türkiye'nin gittiği yerlere, barışı, huzuru, güvenliği ve esenliği götüreceğini ifade etti.

"Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin, Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizi her birini korusun, Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü beladan, şerden, musibetten, husumetten, düşmanlıktan muhafaza buyursun." diyen Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren MHP, İYİ Parti, CHP başta olmak üzere tüm siyasi parti liderlerine, siyaset ve devlet insanlarına, sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, sanatçılara, gazetecilere, sporculara her kesimden vatandaşlara teşekkür etti.

"Eğer işgal varsa o sizin maharetinizdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Terör örgütünün desteğiyle parlamentoya girmiş olan sözde siyasi partiye seslenmek istiyorum. Benim ordumu işgal gücü olarak gösteremezsin. Bu ahlaksızlığın, edepsizliğin daniskasıdır. Eğer işgal varsa o sizin maharetinizdir. Siz, bulunduğunuz yerlerde sadece işgalle kalmadınız, bulunduğunuz yerlerde işgal kuvvetleri olarak binaları kendi içinden tüneller açmak suretiyle oralarda adeta sorgulama hücreleri kuracak kadar alçaksınız. Tabii artık oraları kaybettiniz. Şimdi, Türkiye'de bu tür yerleriniz kalmayınca Suriye'de tüneller açtınız. Oraları da yıkacağız. Oralarda da tünelleri artık bulamayacaksınız."

En büyük teşekkürünün bu harekatı canı gönülden destekleyen millete olduğuna işaret eden Erdoğan, "Rabbimin yardımı ve milletin desteği oldukça bu milletin sırtı ilanihaye yere gelmeyecektir." dedi.

Barış Pınarı Harekatı ile bölgenin güvenli hale getirilmesinden sonra burada yaşayan herkesin evine ve şehrine dönmesinin hedeflendiğini vurgulayan Erdoğan, bölücü terör örgütünün bozmaya çalıştığı demografik yapıyı, iç savaş öncesi haline uygun şekilde yeniden tesis edeceklerini dile getirdi.

Bölücü örgütün kontrolü altında tuttuğu bölgelerde, 1 milyon kişiyi yerinden ettiğini kaydeden Erdoğan, "Bunun yaklaşık üçte biri Kürt kardeşlerimizden oluşuyor. Tekrar altını çizerek söylüyorum; bizim planımız, herkesin yeniden kendi evine dönebilmesidir. Daha açık anlatmak gerekirse Araplar, Kürtler, Türkmenler, Süryaniler, Asuriler, diğer etnik ve dini gruplar, kendi evlerine döneceklerdir. Biz, bunun teminine çalışıyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)