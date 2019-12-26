AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - girişler ve çıkışlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - girişler ve çıkışlar - Son Dakika

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - girişler ve çıkışlar

6 saat önce

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı AK PARTİ Genel Merkezinde düzenlendi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı AK PARTİ Genel Merkezinde düzenlendi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - girişler ve çıkışlar

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:59 Kaynak: AA
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