AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - girişler ve çıkışlar - Son Dakika

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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - girişler ve çıkışlar
6 saat önce
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı AK PARTİ Genel Merkezinde düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:59 Kaynak: AA
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı AK PARTİ Genel Merkezinde düzenlendi.
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