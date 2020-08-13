AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Son Dakika

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na katıldı. (detaylar)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'un gelişi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 'ın gelişi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'un gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 'nun gelişi

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:16

Kaynak: AA

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