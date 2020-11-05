AK Parti Milletvekillerinin gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un gelişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Son Dakika