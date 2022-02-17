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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Son Dakika

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

17.02.2022 16:39

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın partiye girişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in partiye girişi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın partiye girişi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin partiye...

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın partiye girişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in partiye girişi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın partiye girişi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin partiye girişi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın partiye girişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın partiye girişi ANKARA - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın da katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleştirildi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

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Yavuz Selim Kıran, Hayati Yazıcı, Fatih Dönmez, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Son Dakika
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