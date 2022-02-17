AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Son Dakika

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın partiye girişi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in partiye girişi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın partiye girişi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin partiye girişi
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın partiye girişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın partiye girişi ANKARA - AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın da katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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