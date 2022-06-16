AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

Bakan Dönmez: '2030'a kadar elektrikli araç altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak'

Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Mehmet Kasapoğlu, Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

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