AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Son Dakika
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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

16.06.2022 15:44

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Sanayi ve Teknoloji Bakanı...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in gelişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun gelişi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın geli ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı

YORUMLAR
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Bakan Dönmez: '2030'a kadar elektrikli araç altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak' Bakan Dönmez: '2030'a kadar elektrikli araç altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak' Bakan Kasapoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi kutladı Bakan Kasapoğlu, Mehmet Büyükekşi'yi kutladı
Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, Mehmet Kasapoğlu, Fatih Dönmez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı - Son Dakika
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