Son Dakika Haberleri: AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
Son Dakika Politika AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

6 saat önce

AK Parti Kilis Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı, System.String[]

AK Parti Kilis Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.


Kilis Belediyesi Söğütlüdere Restorantta yapılan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Ak Parti ilçe başkanları ile ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.


AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş'ın açılış konuşması yapmasından sonra Başkan Bulut. Milletvekilleri, Dülger ile Dal ve partililer konuşma yaptı. Konuşmanın ardından Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılanlara yemek ikram edildi. - KİLİS

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Murat Karataş, AK Parti, Kilis, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kemal Unakıtan'a ait Üsküdar'daki villanın çatısı, belediye ekiplerince yıkıldı
AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı dernekte görüntülendi Çatalca'da başörtülü kadına saldırı iddiası: O anları anlattı AK Parti'den anket açıklaması: İYİ Parti'nin oylarında bir azalma var, oylar Babacan'a gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 21:35:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]