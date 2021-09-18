AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı - Son Dakika

AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Kilis Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

AK Parti Kilis Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı yapıldı. Kilis Belediyesi Söğütlüdere Restorantta yapılan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına Kilis Koordinatör Milletvekili Rukiye Kilerci, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Reşit Polat, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Ak Parti ilçe başkanları ile ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları başkanları ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Konuşmanın ardından Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılanlara yemek ikram edildi. - KİLİS

Son Dakika

Dengesini kaybeden işçi, bakım yaptığı klimayla birlikte düştü! Yoldan geçen yaşlı kadın son anda kurtuluşu kameralarda

Mehmet Ali Erbil'den büyük jest! Menajeri Stelya Pipis'e ev hediye etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu

Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu

Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti

Koronavirüsün etkileri sonucu Toyota, parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak

Haberler.com'a konuşan CHP'li Gürsel Tekin'den kendi partisine özeleştiri: Akraba atamalarından ben de rahatsızım

Bir zamanlar küs olan Arap prensler bir araya geldi! Şortları, tüm dikkatleri üzerine çekti