AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'a indiriyoruz.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'a indiriyoruz. Böylece milletimiz arasında tartışma konusu olan nişasta bazlı şeker kullanımını oldukça düşük bir seviyeye çekmiş oluyoruz." dedi.



Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısına katılarak, partililere hitap etti.



31 Mart yerel seçimlerine 62 günlük bir zaman kaldığını vurgulayan Erdoğan, "Bu süre pek çok meselenin üstesinden gelebilmemize, milletimizle olan muhabbetimizi en üst düzeye çıkarmamıza yeterlidir." ifadelerini kullandı.



Bir yandan seçim hazırlıkları diğer yandan Türkiye'nin ve milletin meselelerinin çözümü için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Her fırsatta milletimizin hayatını kolaylaştıracak, sanayicimizin, esnafımızın, çiftçimizin, üreticimizin, emeklimizin velhasıl toplumun her kesiminin derlerine derman olacak adımlarla ilgili müjdelerimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişasta bazlı şeker kotalarına ilişkin, "2001 yılında yayınlanan Şeker Kanunu'nda, nişasta bazlı şeker kotaları yüzde 10 olarak belirlenmişti. Biz bu kotayı geçtiğimiz yıl yüzde 5'e düşürmüştük. Şimdi bir adım daha atıyor ve nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'a indiriyoruz. Böylece milletimiz arasında tartışma konusu olan nişasta bazlı şeker kullanımını oldukça düşük bir seviyeye çekmiş oluyoruz. Halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi için üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz." dedi.



Türkiye'deki kömür madenlerine de değinen Erdoğan, şunları söyledi:



"Ülkemizin şu anki kömür rezervi 20 milyar tona ulaştı. Türkiye'nin kömür rezervinin toplam değeri ise 300-350 milyar dolar civarındadır. Hedefimiz bu rezervin tamamını ülkemize kazandırmaktır. Bu amaçla bakanlığımıza bağlı kurumlarımıza ait 7 sahayı daha işletmeye açarak, kömür üretimini 18,5 milyon ton artırdık. Geçtiğimiz yıl 101,5 ton kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık."



Kömür madenlerinde çalışan işçilere de müjde veren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Manisa Soma'daki kömür madenlerinde çalışan kardeşlerimize bir müjde vermek istiyorum. Soma Işıklar bölgesinde rödovans usulü ile çalıştırılan ve yılda 6 milyon ton kömür çıkartılan bölgelerdeki sözleşmeler sona ermek üzeredir. Bu madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza ait bir şirket tarafından işletilecektir. Halen bu madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı da Türkiye Kömür İşletmelerinin şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir. Soma'daki yeni işletmeye açılacak ve 351 milyon ton rezervi bulunan sahalarda yatırımcılarımızın 10 bin kişiyi istihdam etmesini bekliyoruz."



Erdoğan, İzmir Aliağa'dan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci LNG depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesini Hatay Dörtyol'da devraldıklarını, Azerbaycan gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak TANAP'ı hizmete açtıklarını dile getirdi.



Enerjide 2019'u daha büyük atılımlarla değerlendirecekleri bir yıl olarak gördüklerini aktaran Erdoğan, bor madenlerinde yoğun bir çalışma yaptıklarını bildirdi.



"İlaç sanayisi milli güvenliğimizin hayati unsurlarından"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, SMA hastalarının ilaç bedelinin geri ödeme listesine alınmasına ilişkin şöyle konuştu:



"Daha önce bu hastalığın kontrol altında tutulmasında kullanılan ve gerçekten çok pahalı olan ilaç bedelinin geri ödemesiyle ilgili sorunu çözmüştük. Şimdi aynı hastalığın diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik. Bununla ilgili karar bugün komisyonda alındı, yakında Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek. İnsan hayatını ve milletimize hizmeti her şeyin üzerinde tutan bir yönetim olarak, bu tür kritik ilaçların, ki bunların fiyatları çok ama çok yüksek. Dünyada da öyle çok ülkede değil, çok az ülkede bu uygulama yapılıyor ama biz ecdadımıza layık olmanın hesabıyla bu adımı atıyoruz.



'Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi/ Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi'. Bu tür kritik ilaçların geliştirme çalışmalarının ülkemizde yapılması inşallah asıl önceliğimizdir. İlaç sanayisini tıpkı savunma sanayi gibi milli güvenliğimizin en hayati unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu konuda atılan adımları şahsen desteklemeyi milletimize olan sorumluluğumuzun bir gereği olarak kabul ediyorum. İlaç sanayisinin gelişmesi için projesi olan veya yaptığı çalışmalarda sıkıntı yaşayan herkese kapım açıktır. Geri ödeme kararının SMA hastalarına ve ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."



Erdoğan, bir yandan parti olarak seçim hazırlıklarını yürüttüklerine diğer taraftan da milletin verdiği "ülkeyi yönetme emaneti" doğrultusunda hizmetlerine kesintisiz olarak devam ettiklerine işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart seçimleri AK Parti'nin hizmet siyasetinin milletimiz tarafından bir kez daha tasdikiyle neticelenecektir. Türkiye'nin tökezlemesini, istikrar ve güven ortamının zarar görmesini dört gözle bekleyenleri 31 Mart akşamı hep birlikte bir kez daha hüsrana uğratacağız." diyerek konuşmasını tamamladı.



(Bitti)

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

