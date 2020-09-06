AK Parti Germencik İlçe Başkanı Bircan, güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Germencik İlçe Başkanı Mustafa Bircan, olağan kongrede yeniden başkanlığa seçildi.
Himmet Condur Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen kongreye, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz ve AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile delegeler katıldı.
Tek liste halinde gidilen seçimde Bircan, yeniden başkanlığa seçildi.
AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, kongrenin ardından yaptığı açıklamada, kongreleri coşkulu ve bayram havasında gerçekleştirdiklerini söyledi.
Yeniden başkanlığa seçilen Bircan da teşkilat üyelerine teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 20:07 - Kaynak: AA
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