AK Parti Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu basına tanıtıldı - Son Dakika

AK Parti Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu basına tanıtıldı

12.11.2020 12:37
AK Parti Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu basına tanıtıldı, System.String[]

AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer, yeni yönetim kurulunu basına tanıttı.

AK Parti Giresun Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer, yeni yönetim kurulunu basına tanıttı.

Başer, bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, 26 Eylül'de düzenlenen olağan genel kurulda 30 kişilik yönetim kurulu olarak göreve seçildiklerini söyledi.

Yönetim kurulu olarak birlik, beraberlik ve uyum içerisinde Giresun'a hizmet etmek için çalıştıklarını ifade eden Başer, 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için hazırlıklara başladıklarını aktardı.

Giresun merkezde yoğun üye çalışmaları yürüttüklerine vurgu yapan Başer, şöyle konuştu:

"Son dönemlerde 1038 yeni üye kazanımı sağladık. Giresun merkezde şu anda 18 bin civarında partimizin üyesi bulunmakta. Hedefimiz bu rakamı 24 bina çıkartmak."

Başer konuşmasının ardından yeni yönetim kurulunu basına tanıttı.

Giresun Merkez, Mehmet Başer, AK Parti, Giresun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Giresun Merkez İlçe Yönetim Kurulu basına tanıtıldı - Son Dakika


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