AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın: "Üreticinin beklediği fiyat açıklandı"

AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Kadir Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman üreticinin yanında olduğunu ifade ederek üreticinin beklediği fındık fiyatını açıkladığını ve TMO'nun da alımlar için hazırlık yapmaya başladığını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık alım fiyatlarını açıklamasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanımız, fındık müstahsillerimizin merakla beklediği fındık alım fiyatlarını açıkladı. Bu doğrultuda Giresun kaliteli kabuklu fındık için taban fiyat 27 lira, levant kalite fındık için taban fiyat 26,5 lira olarak belirlendi. Açıklanan fiyat hem milletimizi üzmeyecek hem de devletimizi zorda bırakmayacak ölçüde belirlenmiştir. Alan bazlı mazot ve gübre desteği ile birlikte de kilogram başına 29,5 lira ile 30 lira arasında bir fiyata tekabül ediyor. Milletimizin ihtiyacı ve kamuoyunun beklentisi doğrultusunda önemli çalışmalar yaparak müstahsillerimizin her daim yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürümüzle gerçekleştirdiğimiz görüşmede alım noktasında hazırlıkların yapıldığını, en kısa sürede alımla ilgili çalışmayı başlatacaklarını ve sahada yerlerini alacaklarını beyan ettiler. Bu vesileyle Toprak Mahsulleri Ofisimize de teşekkür ediyoruz. Belirlenen fiyatların ilimiz, hemşehrilerimiz ve bölge halkımız için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - GİRESUN