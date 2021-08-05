AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Tirebolu'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, parti teşkilatıyla birlikte Tirebolu'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretlerini pandemi sonrası "Kavuşma ve Kucaklaşma" olarak nitelendiren Aydın, "Tirebolu ilçemizde hemşerilerimizle bir araya gelerek samimi ve güzel sohbetlerine ortak olduk. Yaklaşık 1,5 yılı aşkın süren Korona virüs salgının ardından milletimize kavuşmanın ve onlarla kucaklaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Özellikle yaz aylarında TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte yasama faaliyetlerine verdiğimiz aranın ardından ilçe ziyaretlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bu yaz döneminde milletimizle tekrar birlikte olarak aktif bir şekilde sahada olmak, onların derdiyle dertlenmek, sorunlarının ve sıkıntılarının çözüme kavuşması için aracı olmak bizim temel ödevimizdir. Milletimizin bizlere verdiği ödevin her daim bilincindeyiz" dedi.

Tirebolu'da 100'den fazla esnafı ziyaret eden Aydın, pandemi döneminde verilen desteklerle salgının meydana getirdiği olumsuzlukları azalttıklarını belirtti. Aydın, "Esnafımız ekonomimizin bel kemiğidir. Pandemi döneminin getirdiği küresel ekonomik zorluk elbette ki esnafımızı da etkilemiştir. Devletimizin bu noktada vatandaşlarımıza ve esnafımıza sağladığı sosyal destek programı, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme desteği ile bu etkiyi azaltmak için yoğun gayret göstermiştir" diye konuştu.

İlçedeki bir fındık fabrikasını da ziyaret eden Aydın, "Fındık, ilimiz ve bölgemiz kalkınmasında bizler için altın değerinde bir üründür. Ülkemizin kalkınması için ihraç edilen ürünlerin desteği noktasında devletimiz her daim özel sektörün arkasındadır" şeklinde konuştu.

Öte yandan Aydın, son günlerde ülke genelinde çıkan yangınlar sebebiyle son derece üzüntülü olduğunu da ifade ederek şunları söyledi:

"Son dönemde ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınlardan derin üzüntü duyduğumuzu belirtmek isterim. Sahada çalışan personellerimize kolaylıklar diliyorum. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, afete maruz kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." - GİRESUN