AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, balıkçı barınağı inşaatında incelemelerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Keşap ilçesinde yapımına başlanan balıkçı barınağının 2025 yılında tamamlanacağını bildirdi.

Öztürk, Keşap ilçesinin Uzuncakum mevkisinde inşa edilen barınak sahasında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bir liman büyüklüğüne erişecek barınağın tamamlandığında çok uzun yıllar Giresun ve civar illerdeki balıkçılara hizmet vereceğine işaret eden Öztürk,"Giresun ve bölgemiz için çok önemli bir yatırım ve Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı olacak. Özellikle bizim küçük liman diye tarif ettiğimiz mevcut limanımızda kışın büyük balıkçı teknelerinin gelmesi ile çok sıkışmakta ve yer sorunu oluşmaktaydı. Yeni yapılmakta olan balıkçı barınağımız ile bölge ve ilimiz açısından bu ihtiyacı karşılayacaktır." dedi.

Büyük mendireğin 935 metre uzunluğunda olacağını ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"Rıhtım uzunluğu 768 metre olup çok geniş bir rıhtımı vardır. Çekek yeri uzunluğu da 360 metre ile gerçekten büyük bir projedir. İrili ufaklı Karadeniz sahili bandında birçok balıkçı barınağı bulunmaktadır. Ama ilimize yapılan yeni balıkçı barınağımız, adeta limana yakın büyük bir barınak olarak bölgeye hitap edecektir."

Öztürk, barınağın Giresun Adası'na yakınlığı nedeniyle buradan adaya tekne turlarının da yapılabileceğini sözlerine ekledi.