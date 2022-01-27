AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, Doğankent'i ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Doğankent'i ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Öztürk, dün akşam vefat eden Çatak Köyü Muhtarı Yakup Kabadayı'nın ilçedeki cenazesine katıldı.

Daha sonra 22 Ağustos 2020'de meydana gelen sel sonrası inşa edilen 156 konut ile 70 dükkanın inceleyen Öztürk, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Öztürk, Doğankent Belediye'sini de ziyaret ederek, Başkan Rüşan Özden ile ilçede yapılan ve yapılacak çalışmaları görüştü.

Esnafı ziyaret eden Öztürk, vatandaşlarla sohbet etti.