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AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, ekonomik destekleri değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, ekonomik destekleri değerlendirdi

14.02.2022 13:07
AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, ekonomik destekleri değerlendirdi

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, esnafı, üretim ve ticaret dünyasını desteklemeye, ekonomiyi canlandıracak tedbirleri uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, esnafı, üretim ve ticaret dünyasını desteklemeye, ekonomiyi canlandıracak tedbirleri uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisine alan pandemi ve sonrasında yaşanan başta enerji fiyatları olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış sebebiyle diğer ülkeler gibi Türkiye'nin de bu olumsuz ekonomik havadan etkilendiğini ifade etti.

Pandeminin ilk anlarından itibaren hükümetin, aldığı ekonomik tedbirlerle vatandaş, esnaf ve işletmelerin her zaman yanında olmaya, destek vermeye büyük çaba sarf ettiğine vurgu yapan Öztürk, "Hem Kovid-19 kapanma süreci hem de sonrasında vatandaşlarımızın mağduriyetleri sosyal destek programlarıyla giderilmeye çalışılmış, esnafımız ve işletmelerimiz ekonomik destek paketleriyle desteklenmeye devam edilmiş ve birçok vergi indirimi ve avantajları sağlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Öztürk, maaşlarda ve asgari ücrette çok büyük artış sağlandığını, bunun yanında birçok vergi kaleminde ve KDV'de de büyük indirimlere gidildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Esnafımızı, üretim ve ticaret dünyamızı desteklemeye, ekonomimizi canlandıracak tedbirleri uygulamaya devam edeceğiz. Dünya ekonomisi, belki de 2. Dünya Savaşından sonraki en zor dönemlerini geçirmektedir. Ama bu zor süreci devletimizin dirayeti, milletimizin feraseti ile el ele omuz omuza atlatacağız. Zaten zor kısmını atlattık, şimdi ise kısa sürede toparlanarak diğer ülkelere göre çok daha güçlü bir konuma geleceğimize yürekten inanıyoruz."

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Milletvekili, Sabri Öztürk, Türkiye, Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, ekonomik destekleri değerlendirdi - Son Dakika


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