Son Dakika Haberleri: AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk Erzincan-Trabzon Demiryolu Güzergahı ile İlgili Konuştu

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk Erzincan-Trabzon Demiryolu Güzergahı ile İlgili Konuştu

1 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yapılması planlanan Erzincan-Trabzon demiryolu projesiyle ilgili belirlenen henüz bir güzargah bulunmadığını söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk Erzincan-Trabzon Demiryolu Güzergahı ile İlgili Konuştu, System.String[]
AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yapılması planlanan Erzincan- Trabzon demiryolu projesiyle ilgili belirlenen henüz bir güzargah bulunmadığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, Erzincan'dan Karadeniz sahiline inecek herhangi bir güzergah kararı bulunmadığını ifade eden AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk "Bu konudaki açıklamalar tamamen asılsız iddialardır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya herhangi bir kurumun Erzincan'dan Karadeniz sahiline inecek tren yolu güzergahı ile ilgili verilmiş bir kararı yoktur. Çeşitli seçenekler üzerinde farklı görüşler ileri sürülmekle birlikte bu konuda henüz bir karar verilmiş değildir. Bu konuda doğru olmayan açıklamalar Giresun Belediye Başkanlığı seçimini kaybetme telaşıyla yapılan asılsız iddialardan ibarettir. Açıklamaların amacı gündemi değiştirmektir. Kaldı ki AK Parti Giresun Milletvekilleri olarak bizler her platformda Giresun ve Giresunlu hemşehrilerimizin menfaatleri ne gerektiriyorsa onu savunuyoruz ve bundan böyle de savunmaya devam edeceğiz" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, Erzincan, Giresun, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Çelik'ten Mansur Yavaş Açıklaması: Kimseyle Tarafgirlik İçerisinde Değiliz Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz

Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi Akşener: MHP'ye de AK Parti'ye de Oy Veren İnsanlarımız Kardeşimizdir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 14:42:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk Erzincan-Trabzon Demiryolu Güzergahı ile İlgili Konuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]