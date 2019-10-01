AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Sabri Öztürk, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin yeni yasama yılında ilk gündeme gelecek konular arasında yer alacağını söyledi.



AK Parti Giresun Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Sabri Öztürk, "Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması komisyonları çalışmalarını sürdürüyor ve yeni yasama yılında gündeme gelecek konular arasındadır" açıklamasında bulundu.



TBMM'nin yeni yasama yılıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, "TBMM Genel Kurulu'nda yeni yasama yılında bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren kanun teklifi olacak. Bununla birlikte Eynesil ilçemizde şüpheli ölüme kurban giden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili bütün gerçekler aydınlatılmalıdır. Kamuoyunda konuşulan birçok konu bilgi kirliğinden kaynaklanıyor. Başta Rabia Naz Vatan olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması komisyonları da çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yasama yılında TBMM'ye gelecek konular arasındadır" dedi.



Av yasağının kalktığı 1 Eylül'den bugüne denizlerimizdeki balık standartlarının oluşmadığına ve hem balıkçıları hem de vatandaşları mutlu edecek avın gerçekleşmediğine de dikkat çeken Milletvekili Öztürk, "Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklikleri öngören teklif TBMM başkanlığına sunuldu. teklifle balık varlığını sürdürülebilir hale getirilmesi ve gelecek nesiller açısından deniz varlıklarının korunması amaçlanıyor. 1 Eylül'de av yasağı kalktı ancak görüldüğü gibi ne balıkçılarımızı ne de vatandaşımızı memnun eden av sezonu başlamadı. Bu da gelecek yıllar için bu düzenlemenin ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir" ifadelerini kullandı.



AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, TBMM'nin yeni yasama yılında ayrıca Giresun'un ulaşım, eğitim ve sağlık gibi sorunlarını da yakından takipçisi olacaklarını kaydetti. - GİRESUN