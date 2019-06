AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten hemşehrilerine destek çağrısı

AK Parti Giresun Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Sabri Öztürk, hemşerilerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

İstanbul'daki Giresunlu hemşerilerini ziyaret ederek onların Giresun ve İstanbul ile ilgili dertlerini dinleyen Milletvekili Öztürk, 23 Haziran tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Giresunlular'dan çok yüksek oranda destek beklediğini söyledi.



İstanbul'da bir dizi etkinliklere katılarak hemşehri derneklerini ziyaret eden AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Tuzla Orhanlı Giresunlular Derneğinin 18.sini düzenlemiş olduğu Mayıs 7'si Festivalinde yaptığı konuşmada "Giresunluların neden Binali Yıldırım'ı destek vermesi gerektiğini Kamyoncu Babası'nın selamıyla izah etti. Öztürk "Benim Babam kamyoncu Orijinal Haydar, yörede Türkiye'nin 81 vilayetinde nakliye sektöründeki birçok insan tanır. Ben Milletvekili seçilince babam benimle iki kişiye selam gönderdi. Birincisi liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a idi. Birde özellikle her seferinde kendisini şoför Dursun'un oğlu olarak tanıtan, Ulaştırma Bakanlığında yaptığı yollar, tünellerle ve köprülerle ülkemizi adeta yeniden inşa eden, kendi meslektaşlarının oğlu olarak gördükleri Binali Başkanımıza özel selam götürmemi istedi. ve babamın selamını ilettim. 'Benim babam 1965'den beri kamyonculuk yapıyor dedim. Ömrü direksiyon başında yolları aşmakla geçmiş dedim. ve babamın şu duasını söyledim.' 'Oğlum biz yolları aşmak, yükümüzü hedefe götürmek için o kadar zahmet ve çile çektik ki anlatılmaz. Ama Binali Bey yolumuzu kolaylaştırdı, çok hizmeti oldu bu ülkeye. O yüzden biz şoförler ona her daim dua ediyoruz.' dedi. Binali Bey de; 'her zaman milletimizin dertlerine derman olmak bizim asli vazifemizdir. Bizler onların hayır dualarını almak için her fedakarlığı yapmak için görev yapıyoruz' demişti. Şimdi kendini millete hizmete adamış ve milletin içinden gelen ve her zaman garip- gurebanın hayır duasını almaya talip olmuş Binali Bey gibi büyük bir tecrübe, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaydır. İçinizden biri olarak, kamyoncu Orjinal Haydar'ın oğlu olarak, kamyoncu Dursun'un oğlu Binali Yıldırım'a sizlerden destek istiyorum. Çünkü dünya kültürünün ve tarihinin başkenti İstanbul'u yönetmek için tecrübe, vizyon, birikim, güvenilirlik çok ama çok önemli. Bütün bu vasıfları da Binali Bey fazlasıyla taşımaktadır. İnşallah milletimiz bu tecrübeye İstanbul'un anahtarını 23 Haziran'da teslim edecektir" dedi.



Tuzla'dan sonra, Kartal Kurfalı Yeşil Giresunlular Derneğini, Kartal Topselvi Giresunlular Derneğini, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi esnaflarını, Gaziosmanpaşa'da Tirebolu Kuzgun Köyü Derneğini, Gaziosmanpaşa'da Dereli Eğrianbar Köyü Eğitim ve Yardımlaşma Derneğini ziyaret eden Sabri Öztürk, İstanbul'daki Giresunlu hemşehrilerinden 23 Haziran'daki tarihi seçim için samimiyeti, tecrübesi ve çalışkanlığı ile bütün Türkiye'nin kalbinde taht kurmuş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'a destek istedi. - GİRESUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

