AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Dereli Belediyesine ziyaret - Son Dakika

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AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Dereli Belediyesine ziyaret
6 saat önce
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:28 Kaynak: AA
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu'nu ziyaret etti.
Öztürk ziyarette, bir süre sohbet ettiği Şenlikoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.
Şenlikoğlu ve Öztürk, başta Giresun-Dereli kara yolunun yapım çalışmaları olmak üzere ilçede yapımı süren ve yeni planlanan yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Şenlikoğlu, Giresun Öztürk'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
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