AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Dereli Belediyesine ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Dereli Belediyesine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Dereli Belediyesine ziyaret

6 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Dereli Belediyesine ziyaret, System.String[]

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu'nu ziyaret etti.

Öztürk ziyarette, bir süre sohbet ettiği Şenlikoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Şenlikoğlu ve Öztürk, başta Giresun-Dereli kara yolunun yapım çalışmaları olmak üzere ilçede yapımı süren ve yeni planlanan yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Şenlikoğlu, Giresun Öztürk'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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