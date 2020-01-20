AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk'ten Dereli Belediyesine ziyaret - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu'nu ziyaret etti.

Öztürk ziyarette, bir süre sohbet ettiği Şenlikoğlu'na çalışmalarında başarılar diledi.

Şenlikoğlu ve Öztürk, başta Giresun-Dereli kara yolunun yapım çalışmaları olmak üzere ilçede yapımı süren ve yeni planlanan yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Şenlikoğlu, Giresun Öztürk'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.