AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk Giresun gündeminde bulunan Kültür Merkezi Projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Milletvekili Öztürk, daha önce yaptıkları projenin planlanan maliyetin üzerinde olduğu gerekçesiyle tadil edilmesine karar verilmesi gibi nedenlerle geciktiğini kaydederek, yeni projenin Bakanlık tarafından hazırlanarak ihale talimatı verildiğini ifade etti.



AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi uzun süreden beri takip ettiğimiz Giresun Kültür Merkezi projemizi daha önce yatırım programına aldırmış, ödeneğini çıkartmıştık. Ancak Kültür Merkezi'nin daha geniş ve güzel bir yerde olması için Milli Eğitim Bakanlığıyla yer takası yapılması, uzun süren çabalarımız sonucu halen Atatürk Lisesinin yanındaki pansiyon yeri kültür merkezi yeri olarak tapusu Bakanlığa devredilmesi, yine kültür merkezin 'Kültür han projesi' şeklinde ihaleye çıkması, projenin yapılmasına rağmen, deniz seviyesinin altında eksi üç kat olması proje maliyetini planlananın çok üzerinde çıkarmış, bunun üzerinde yaptığımız görüşmeler sonucunda projenin tadil edilmesine karar verilmesi gibi tüm bu nedenler projenin hayata geçirilmesini geciktirmiştir. Bu arada binanın yapılacağı alanda Bakanlığın istediği imar planı tadilatı Belediyemizce yapılmış, Bakanlığa gönderilmiştir. Şu anda yeni proje bizzat bakanlıkça yapılmaktadır. Giresun Kültür Merkezi yapım işi, ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü şartlar, ekonomik sıkıntılara rağmen girişimlerimiz sonucu 2020 yatırım programı içinde yer almıştır. Bugünkü yaptığımız görüşmeyle de Bakanımız tarafından projenin bir an önce bitirilmesi ve proje tamamlandığında da yapım için ihaleye çıkılması talimatı verilmiştir. Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Giresun'un bir turizm şehri, bir kültür kenti olması için büyük gayret gösteriyoruz. Bunun da olmazsa olmazı kültür sanata verilecek destek, şehirlerin sahip olduğu kültür merkezleri ve müzelerdir. Bu konuda Giresun'a yakışan, Giresunluların hak ettiği eksikliklerimizin tamamlanması için konuları yakından takip ettiğimizi hemşehrilerimizin bilmesini isterim" dedi. - GİRESUN