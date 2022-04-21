AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ten 2-B arazileri açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ten 2-B arazileri açıklaması

21.04.2022 16:59
AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ten 2-B arazileri açıklaması

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 2-B arazilerinin satışına ait başvuruyu veya ödemeyi geciktiren vatandaşlara tanınan haktan Giresunluların yararlanmalarını istedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, 2-B arazilerinin satışına ait başvuruyu veya ödemeyi geciktiren vatandaşlara tanınan haktan Giresunluların yararlanmalarını istedi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, bir süre önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, 2B arazilerinin satışına ilişkin başvuru ve ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin kararın, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

Düzenlemeyle 2-B satışına ait başvuruyu veya ödemeyi geciktiren vatandaşlara yeni bir hak daha tanındığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Giresunlu hemşehrilerimizin bu fırsatı kaçırmaması adına tekrar hatırlatma yapmak istiyoruz. Çünkü vatandaşlarımızla özellikle orman köylülerimizle bir araya geldiğimizde bazı vatandaşlarımızın bu düzenlemeden haberi olmadığını gördüğümüz için vatandaşlarımızın bu önemli fırsatı kaçırmamaları adına bir an önce başvurularını yapmalarını öneriyoruz."

Öztürk, kararın vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

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Sabri Öztürk, Milletvekili, Giresun, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ten 2-B arazileri açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ten 2-B arazileri açıklaması - Son Dakika
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