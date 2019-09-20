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AK Parti Giresun Milletvekilleri Öztürk: "Eğribel Tüneli'nin ikmal inşaat ihalesi Eylül sonunda...

1 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekilleri Öztürk: "Eğribel Tüneli'nin ikmal inşaat ihalesi Eylül sonunda yapılacak"GİRESUN - Karayollları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Giresun'a gelerek bölgede devam eden yatırımlar ile alakalı görüşmeler yaptı.

AK Parti Giresun Milletvekilleri Öztürk: "Eğribel Tüneli'nin ikmal inşaat ihalesi Eylül sonunda yapılacak"

GİRESUN - Karayollları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Giresun'a gelerek bölgede devam eden yatırımlar ile alakalı görüşmeler yaptı.

AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile bir araya gelen Uraloğlu, çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdiler.

Toplantı sonrası Giresun'u İç Anadolu'ya bağlayacak olan Eğiribel Tüneli ve Dereli-Giresun yolundaki çalışmalar hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Milletvekili Cemal Öztürk, Eğribel Tüneli ikmal inşaatı ihalesinin Eylül ayı sonu itibariyle yapılacağını kaydetti.

Eğribel Tünelinde delme işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Öztürk, Dereli-Giresun yoluyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Burası duble olacak, daha sonraki bölümde de son 15 kilometre bölümde bir kısım yapıldı hizmete alındı, iki tane tünelde kamulaştırma sıkıntıları vardı onları da Genel Müdürlüğümüz halletmiş bulunuyor. Bu sene sonu itibariyle yolun bir kısmı daha hizmete açılacak ama muhtemelen kamulaştırma işlemleri bittiğinde, diğer eksiklikler de giderildiğinde önümüzdeki yılın ortalarında 15 kilometrelik bölüm bitmiş olacaktır" dedi.

Giresun şehir içi trafiğini rahatlatılması içinse yapılan çalışmaların Karayollları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'na hazırlanan sunumla anlatıldığını kaydeden Öztürk, "Karayolları teknik elemanlarıyla belediyemizin teknik uzmanları bir araya gelecek ve şehir geçişini görüşecekler" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karadeniz'in İç Anadolu'ya bağlayacak olan Eğribel Tüneli tamamlandığında çift tüp şeklinde toplam uzunluğu 11 bin 810 metre olacak.

AK Parti Giresun Milletvekilleri Öztürk: Eğribel Tüneli'nin ikmal inşaat ihalesi Eylül sonunda...

AK Parti, Giresun, Eylül, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:11 Kaynak: İHA
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