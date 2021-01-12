AK Parti Giresun milletvekillerinden Giresun Gazeteciler Derneği'ne ziyaret - Son Dakika

AK Parti Giresun milletvekillerinden Giresun Gazeteciler Derneği'ne ziyaret

12.01.2021 14:57
AK Parti Giresun milletvekillerinden Giresun Gazeteciler Derneği'ne ziyaret, System.String[]

AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.

AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.

Öztürk ve Aydın, dernek başkanı Bekir Bayram ile sohbet ederek, tüm gazetecilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Öztürk ve Aydın daha sonra gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Öztürk, Giresun'daki Karayolları yatırımları konusundaki soru üzerine, il genelinde başlamış tüm kara yolu projelerinin devam ettiğini belirterek, bir süre önce Giresun'u ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile ulaşımla ilgili tüm projeleri gözden geçirdiklerini söyledi.

Bunun yanı sıra Karayolları Genel Müdürünü ziyaret ederek, ildeki tüm yolları da tek tek gözden geçirdiklerini ifade eden Öztürk, şunları aktardı:

"Zaten 22 Ağustos'taki sel felaketinden sonra her Bakanlar Kurulu toplantısında Giresun gündeme geliyor. Ulaşım projelerinde 2021 ödeneklerinden ne gerekiyorsa verilecek. 'Eğribel Tüneli durdu' dediler devam ediyor, ödenek verildi. Dereli-Giresun arası yol için ödenekler aktarıldı, inşallah 2021 yılı sonunda bitecek. Öbür taraftan Alucra- Yağlıdere yolundaki kısmi ihale yapıldı, 10 kilometrelik ödeneği çıkarıldı. Güce yolu ödenek yapıldı, Ören'de kamulaştırma problemleri var, orayı halledeceğiz. Çanakçı yolu bitti bitiyor. Kovanlık- Aydındere çok önemli ki bir tünel projesi var. Keşap viyadüğünün ihalesi yapıldı."

Öztürk, başka bir gazetecinin Çotanak Spor Kompleksi içerisinde yer alan yeni stadyumun isminin ne olacağı yönündeki sorusuna, "Stadyumun isim hakları Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Henüz bitmiş bir şey yok. Şöyle bir durum da var, bu stadyum Giresunspor'a kiralanacak. Giresunpor stadyumun ismini sponsorlukla bir yere satmayı amaçlıyor." yanıtını verdi.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise bir gazetecinin AK Parti Giresun İl Başkanlığı'nda değişim olup olmayacağı yönündeki sorusu üzerine şunları söyledi:

"Mevcut başkan Kenan Tatlı için herhangi bir değişim talebimiz yok. Neticede bu konuya ilişkin genel merkez bir çalışma da yürüttü, bizden fikirlerimizi, düşüncemizi aldı. Bizden siyasi kaynaklı Kenan Tatlı'nın değişimiyle ilgili bir talep yok. Ama nihayetinde bu kararı Sayın Cumhurbaşkanımız verecektir. Biz Kenan abiden memnunuz."

Ziyarete AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, İl Başkan Yardımcısı Yener Türk ve Merkez İlçe Başkanı Mehmet Başer de katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Giresun milletvekillerinden Giresun Gazeteciler Derneği'ne ziyaret - Son Dakika


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