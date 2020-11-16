AK Parti Gölbaşı Gençlik Kolları Kongresi yapıldı - Son Dakika

AK Parti Gölbaşı Gençlik Kolları Kongresi yapıldı.

Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen kongrede saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Divan heyetinin seçilmesinin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Açık oylama usulü ile yapılan seçimde AK Parti Gölbaşı Gençlik Kolları Başkanlığına Yusuf Teceren seçildi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti'de sıfatların bir önemi olmadığını önemli olanın hizmet sunmak olduğunu söyledi.

25 ilçenin kongrelerini gerçekleştirdiklerini ifade eden Özcan, "İnşallah il kongremizi de gerçekleştireceğiz. İsmimizin önündeki sıfatın hiçbir önemi yoktur. Rabbim bizi bu yoldan ve sizlerden ayırmasın." dedi.

Özcan Teceren'e başarı dileyerek, "İnşallah Gölbaşı'nda yeni genç kardeşlerime ulaşacaklar." diye konuştu.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan ise bu hizmet bayrağının çok ileriye götürülmesi gerektiğini belirtti.

2023 yılının önemine değinen Akceylan, "Bütün gençlere ulaşmamız lazım. Onlara derdimizi ve davamızı anlatmamız lazım. O kadar çok şey başardık ki saatlerce anlatsak bitiremeyiz." ifadelerini kullandı.

Gençlik Kolları Başkanı Faik Eldekçi daha sonra görevi Yusuf Teceren'e devretti.

Kongreye, AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, AK Parti Ankara Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, AK Parti Ankara ilçe başkanları, Gençlik Kolları ilçe başkanları, partililer katıldı.