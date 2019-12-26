AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı - Son Dakika

AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, dünyadaki güç dengelerinin yeniden dizayn edildiği bir süreçten geçildiğini belirterek, bu süreçte Türk siyasetinde bir yanda dinamik bir anlayış varken diğer yanda tam tersi bir anlayışın söz konusu olduğunu söyledi.

AK Parti Gölbaşı İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, dünyadaki güç dengelerinin yeniden dizayn edildiği bir süreçten geçildiğini belirterek, bu süreçte Türk siyasetinde bir yanda dinamik bir anlayış varken diğer yanda tam tersi bir anlayışın söz konusu olduğunu söyledi.

Akdoğan, partisinin Gölbaşı İlçe Teşkilatı tarafından Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Danışma Meclisi" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihin yeniden yazıldığı bir dönemden geçtiğini ve bu süreçte AK Parti'nin tarihin akışını değiştirmeye çalıştığını söyledi.

Türkiye sınırında terör koridoru oluşturulmaması adına gerçekleştirilen sınır ötesi harekatların önemine değinen Akdoğan, şöyle konuştu:

"Sınırların yeniden çizilmek istendiği, bütün dünyadaki güç dengelerinin yeniden dizayn edildiği bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir süreçte Türk siyasetine baktığımızda bir yanda atalet var, bir yanda dinamizm var. Bir yanda içe kapanmacı bir anlayış var, diğer yanda dünyayı kucaklamaya çalışan bir anlayış var. Bu iki anlayış böyle bir tarihi dönemde Türk siyasetinde varlık gösteriyor. AK Parti varlık yokluk mücadelesinin verildiği bu kritik aşamada, birçok ülkede iç savaşların, çatışmaların yaşandığı, sınırların yeniden tasarlandığı bir zamanda tarihin akışını değiştirmeye çalışıyor. Barış Pınarı Harekatı bu müdahalelerden bir tanesidir. Barış Pınarı'na, bütün bu harekatlara karşı çıktılar. Türkiye bunları yapmasaydı ne olurdu biliyor musunuz? 10-20 yıl sonra 'Sizin iktidarınız döneminde burada terör devleti kuruldu, siz suspus kaldınız. Kılınız kıpırdamadı' derler, yerden yere vururlardı bizi. Biz suskun kalmadık, harekete geçtik. Bu sefer de siz niye bunu yapıyorsunuz diye yerden yere vurmaya başladılar."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a eleştirilerde bulunarak, "Bir mağdur edebiyatıyla aldılar, yürüdüler, gittiler. Şimdi bu 8-9 aylık süreçte de 'AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri bana iş yaptırmıyor' algısını kamuoyunda oluşturarak yan gelip yatma derdinde. Ama hiç kusura bakmasın, biz onu yan gelip yatırmayız. Çünkü Ankara normal bir şehir değil, burası Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti." dedi.

AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan da delege seçimlerinde 2 bin 400 oyun kullanıldığını belirterek, katılımdan dolayı partililere teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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